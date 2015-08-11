渤海租赁就以26.4亿美元收购Avolon进入排他性谈判

路透伦敦8月10日 - 中国渤海租赁股份有限公司正在就以26.4亿美元收购爱尔兰飞机租赁公司Avolon HoldingsAVOL.N进行排他性谈判。此前上调了要约价格以压过竞购对手报价。

该交易对Avolon总体估值76亿美元。交易完成后，渤海租赁将持有Avolon 100%股权。Avolon的规模在全球飞机租赁公司中排名第11位。

每股32美元的收购价较7月稍早接洽时提出的要约价高出1美元，较Avolon上周五收盘价28.76美元溢价11.3%。同时较身份不明的竞购方每股出价高出2美元。

Avolon周一收盘涨5%至30.20美元。

渤海租赁和Avolon可在9月7日前展开协议磋商。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。