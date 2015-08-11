渤海租赁就以26.4亿美元收购Avolon进入排他性谈判

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦8月10日 - 中国渤海租赁股份有限公司正在就以26.4亿美元收购爱尔兰飞机租赁公司Avolon HoldingsAVOL.N进行排他性谈判。此前上调了要约价格以压过竞购对手报价。
该交易对Avolon总体估值76亿美元。交易完成后，渤海租赁将持有Avolon 100%股权。Avolon的规模在全球飞机租赁公司中排名第11位。
每股32美元的收购价较7月稍早接洽时提出的要约价高出1美元，较Avolon上周五收盘价28.76美元溢价11.3%。同时较身份不明的竞购方每股出价高出2美元。
Avolon周一收盘涨5%至30.20美元。
渤海租赁和Avolon可在9月7日前展开协议磋商。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。