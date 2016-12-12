渤海金控拟收购CIT下属飞机租赁业务 作价近100亿美元

路透上海12月12日 - 中国渤海金控投资股份有限公司(000415.SZ)上周六公告称，拟以支付现金方式收购纽交所上市公司CIT(CIT.N)下属商业飞机租赁业务公司C2 Aviation Capital Inc.的100%股权，交易价格约为99.95亿美元，折合人民币约667.46亿元。

公告显示，本次交易的收购资金来源为公司自有资金、银行贷款及境外银行Morgan Stanley和UBS给予的不超过85亿美元的贷款。

CIT集团主要从事商业银行及零售和社区银行、全球运输行业融资租赁业务，拟将商业飞机租赁业务分离并新成立C2公司承接全部商业飞机租赁业务。C2公司2015年实现营业收入11.9亿美元，净利润3.86亿美元。

渤海金控称，收购将全面提升公司在全球飞机租赁市场上的国际竞争力。从机队规模看，交易完成后公司将成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司；从业务分布看，公司的航空客户总量将扩充将近一倍至150余家，在亚太、欧洲、北美这几个主要的市场的业务分部更加均衡。

渤海金控自9月23日起停牌，停牌前收报7.18元。因深交所将对此事项进行事后审核，公司股票将继续复牌。（完）

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