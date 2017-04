渤海租赁拟收购全球第七大集装箱租赁公司Cronos 80%股权

路透上海7月15日 - 中国渤海租赁股份有限公司(000415.SZ)周二公告称,公司周一已签署收购意向书,拟收购Cronos Holding Company Ltd(CHC)持有的全球第七大集装箱租赁公司Cronos Ltd的80%股权。收购完成后,渤海租赁有望成为全球最大集装箱租赁公司。

公告称,在签署收购意向书后,渤海租赁或其子公司有权对Cronos Ltd进行全面的尽职调查。而渤海租赁或子公司拟以现金方式完成本次收购,该项收购的价款及支付条件等事宜,将由双方签定收购协议进行明确。

目前CHC持有Cronos Ltd的100%股权。Cronos Ltd在全球17个国家开设18个办公室,截止去年底,其拥有和管理总计约57.3万集装箱,帐面价值25亿美元。去年该公司实现净利6,104万美元。

渤海租赁指出,收购完成后,公司将拥有全球最大的集装箱租赁业务规模(按集装箱价值计算),同时将有利于公司对集装箱租赁业务的整合,进一步完善全球化发展布局。

去年9月,渤海租赁公告,旗下全资子公司天津渤海租赁公司拟以81亿元人民币收购全球第六大集装箱租赁公司SEACO SRL全部股权,去年底股权过户已完成,但天津渤海租赁还有约39亿元的收购价款未付清。

渤海租赁周一收报8.02元,过去一个月累计上涨2.17%。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

