渤钢集团债务重组是中国供给侧改革的第一个重大实验--标普新闻稿

路透香港3月23日 - (以下是评级机构标普新闻稿的内容)

渤海钢铁集团有限公司（渤钢集团）近期的债务重组，以及政府未对债权人采取纾困措施，可能表明中国政府旨在为其他亏损的国有企业树立一个测试案例供各级政府效仿。

标准普尔信用分析师李国宜表示：“我们看到中央政府对于纾困的态度发生转变。政府未对渤钢集团的债权人提供支持，这可能使得产能过剩行业内较弱公司的信用风险定价上升。”

渤钢集团的债务重组是近年来国有企业重组中规模最大的。根据中国商业新闻门户网站财新网的报导，天津市政府已成立渤钢集团债权人委员会，协调约1,920亿元人民币（约合296亿美元）的债务偿付。报导称天津市政府将与债权人协调，可能涉及债务展期减息，以协助工厂关闭和资产重组。天津市政府的资产管理公司也可能通过收购拖欠贷款施以援手。天津作为直辖市，由中央政府直接管辖。

本次渤钢集团债务重组在两会闭幕后不到一周，时机并非偶然。人大代表于两会期间批准2016年政府预算，并背书政策重点。由于中国正在与多个行业的产能过剩作斗争，包括钢铁、采矿、玻璃、水泥和造船等行业，因此对亏损企业的改革就很紧迫。

自去年12月底以来，产能过剩行业公司的境内债券利差有所扩大。

李国宜表示：“投资者可能变得警惕，开始重新评估天津市政府所持有实体的信用风险。我们认为信用状况以及天津市政府对所持有的各类实体的支持应当存在差异。”

我们预期，对于地方政府持有的重要实体，在遭遇困境时仍将获得非常强劲的政府特别支持，例如拥有专属职责，替政府提供公共服务，并且由政府密切控制和监管的地方政府融资平台。

近来政府对地方政府融资平台的支持承诺获得增强，特别是借助地方政府债券置换计划对地方政府债务实施再融资的举措。三年置换计划的第一年于2015年完成，该计划将继续延长地方政府融资平台的债务期限，并降低其融资成本。

渤钢集团是天津市政府持有的最大国有企业之一。天津市是毗邻中国首都北京的一个工业和港口城市。该市是重工业中心，而重工业由国有企业主导。多年来钢铁行业由于产能过剩一直处在挣扎当中，但因持续的投资需求仍旧维持增长。然而，目前政府政策旨在降低经济增长对投资需求的依赖，这对钢铁行业的复苏蒙上阴影。（完）