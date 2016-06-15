渤海钢铁投资人已收到点心债延期利息 惊心暴跌后债价反弹

路透香港6月15日 - 尽管债务缠身的中国渤海钢铁集团有限公司目前深陷困局，但仍在周三偿付了其2014年在境外发行的15亿元人民币点心债应付债息，该点心债晚间在悬崖式下跌后反弹了5%。

渤海钢铁集团负责资本运营的一位高管对路透表示，“我们已把这笔点心债利息偿还了。”

路透亦获悉公司周三已与境外投资者举行了电话会议，商议债务豁免或者重组事宜。

渤海钢铁集团2014年10月首次在香港发行了一笔三年期、规模15亿元的点心债，票息及收益率均为6.4%，这亦是中国外管局放宽跨境担保相关规定后，首支集团为海外子公司（Bohai General Capital Ltd）发债进行跨境担保的离岸人民币债券。

渤海钢铁应付上笔点心债利息为4,800万人民币，然而在随后一个月的豁免期内，一直未缴纳相应款项，因而发生技术性违约。境外投资者忧虑此将成为中国首例国企境外债券违约案例。

受上述消息影响，这支点心债周三已跌至60左右，跌幅已达40%，收益率已飙升至51.56%，周三晚间受公司偿还债息利好影响，该支债券价格反弹了5%。

资料显示，目前这支点心债由德意志银行新加坡、黑石、惠理基金、汇丰投资基金、欧利胜资本（Eurizon capital sa）等持有。

**本周五美元私募债应付利息也无忧**

该公司同时还有一笔1亿美元的私募美元债券，将于本周五支付利息。

公司高管亦在电话中对路透表示，“这支美元债的利息（偿还）也没问题。”

据财新网今年3月报导，天津市政府成立渤钢集团债权人委员会。债委会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成，涉及债权金额1,920亿元。

渤海钢铁集团，全称为渤海钢铁集团有限公司，直属天津市国资委，是2010年由原天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢铁企业联合重组而设立的国有独资公司，注册资本170亿元人民币。

今年4月，天津市国资委将渤海钢铁集团有限公司一拆为五，集团1,920亿人民币的债务同样拆分，其中，两笔境外债券（15亿人民币点心债和1亿美元美金债）落在拆分后的渤海钢铁账上。

渤海钢铁的另外一笔境外债券--2018年到期的未评级、1亿美元高级无抵押美元债，按照合同约定，公司需要在6月17日支付债券持有人共计275万美元（约合1812万人民币）债息。这支私募债均由中国人寿持有，二级市场并无交易。

上海嘉竹唐思金融信息合伙人孟羽斌说：“与大多数点心债不同的是，这笔债券有境内渤海钢铁集团的担保，且该笔债券适用的是香港法律，在香港破产法下，境外债权人有可能对渤海钢铁实施强有力的攻击，这些都是渤海钢铁以及天津市政府不得不考虑的问题。