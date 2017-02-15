专访：日本央行今年必须上调收益率目标并放慢购债--前审议委员

路透东京2月15日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三称，日本央行今年必须放慢资产购买步伐并将长期利率目标调升至0.5%，为退出大规模刺激计划打下基础。

白井早由里称，日本央行庞大的购债行动影响了债市的正常运作，央行应开始淡出刺激政策，不管美国总统特朗普是否批评日本的超宽松政策旨在压低日圆汇率。

她表示，随着全球债券收益率和国内通胀升高，日本央行今年可能需要将10年期公债收益率目标从零附近调高至0.5%，以避免进一步实施不可持续的购债计划。

白井早由里称，日本央行还应当将今年的购债规模削减约30万亿日圆(2,620亿美元)，因购债量已经接近极限。

“全球货币政策环境已明显变化，市场不再预期央行将永远维持宽松措施，”白井早由里对路透称。

“由于这些变化，日本央行可以使其政策框架更持久，”白井早由里称；她此前曾是国际货币基金组织(IMF)的经济学家，并在截至2016年3月的五年内，在日本央行内担任职务。

白井早由里称，她预计日本央行政策不会是未来几个月美日经济对话的主要议题，因在货币政策的决策中，央行被独立于政治干预之外。

“日本央行可能不会被纳入会谈议题，以保护其独立性，”白井早由里称。

此前白井早由里曾大力维护日本央行总裁黑田东彦的激进货币实践。在她近期名为《未完成的任务》这本书里，白井早由里对长期维持大量刺激措施的代价上升发出了警告。

**经济对话**

在日本央行连续三年积极购买资产，而未能实现2%的通胀目标后，去年9月，日本央行调整了政策框架，以更适于对抗长期通缩。

特朗普指责日本利用货币供给让日圆贬值，使出口享有不公平的优势；日本决策官员对此大表惊讶。

在周末与日相安倍晋三进行的峰会当中，特朗普并未公开抨击日本央行的政策，但两人同意就贸易及其他经济议题建立双边经济对话。

一些分析师警告，美方可能藉由这个对话批评日本央行的超宽松政策，劝阻央行扩大刺激力道。

关于这项对话的细节尚不明朗，包括日央行总裁会否加入亦不得而知。

“日本央行总裁如果受邀将可能加入其中。但这样会很奇怪且令人不快，因为日本的货币政策须经由九人所组成的委员会讨论后再定夺，”白井早由里表示。

她指出，日本央行2013年所推行庞大的资产购买计画，协助逆转了当时日圆兑美元升破100的过度涨势。

她称，央行无需担忧当前的汇价水平，美元兑日圆在100-110区间左右对日本而言是合适的水平。

美元周三报在114.40日圆附近。(完)