版本:
中国
国际财经 | 2017年 6月 2日 星期五 09:36 BJT

日本央行资产负债规模突破500万亿日圆 即将超过美联储

路透东京6月2日 - 日本央行周五发布数据显示，该央行资产负债规模在5月底突破500万亿(兆)日圆(4.48万亿美元)，即将超过美国联邦储备委员会(美联储/FED)的资产负债规模4.51万亿美元。

数据还显示，日本央行最近数月增持日本公债的步伐明显放慢。

截止5月底，该央行的公债持有量较上年同期增加70.7万亿日圆，较央行每年增加80万亿日圆的官方指引低逾10%。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐