日本央行资产负债规模突破500万亿日圆 即将超过美联储

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月2日 - 日本央行周五发布数据显示，该央行资产负债规模在5月底突破500万亿(兆)日圆(4.48万亿美元)，即将超过美国联邦储备委员会(美联储/FED)的资产负债规模4.51万亿美元。
数据还显示，日本央行最近数月增持日本公债的步伐明显放慢。
截止5月底，该央行的公债持有量较上年同期增加70.7万亿日圆，较央行每年增加80万亿日圆的官方指引低逾10%。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。