日本央行资产负债规模突破500万亿日圆 即将超过美联储

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑

路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。