日本央行资产负债规模突破500万亿日圆 即将超美联储（更新版）

(新增细节及背景)

路透东京6月2日 - 日本央行资产负债规模超过500万亿(兆)日圆(4.48万亿美元)，写下新的里程碑，与美国联邦储备委员会(美联储/FED)的资产负债规模大致相当，自2013年开始实施大规模刺激措施后增长超过两倍。

可虽然央行达到了增发钞票的一个重要里程碑，但距离达到2%通胀率的最终政策目标还远得很，凸显出随着日本央行购债步伐似乎已不可持续，该央行所面临的困境。

日本央行的数据显示，截至5月底的总资产规模升至500.8万亿日圆，去年同期为425.7万亿日圆。央行总裁黑田东彦在2013年3月上任时的规模为164.8万亿日圆。

日本央行资产负债规模几乎追平了美联储的4.51万亿美元，相当于日本国内生产总值(GDP)的90%以上，是目前为止全球四大央行中该比例最高的。

尽管已连续多年大举印钞，而且最近数月就业市场也显现出劳动力短缺的迹象，但通胀率仍仅有0.3%，在可预见的未来料仍将远低于2%。

经济增长表现的缓慢改善基本有赖于出口和全球需求复苏，日本国内消费者支出却依然不见起色。

“目前全球经济形势相当不错。只要有这个有利条件，就可能一点一点地取得一些进展。但如果不刮顺风了，就没有推动力了，”瑞穗总合研究所资深分析师Takehiro Noguchi表示。

“可以这么说，日本央行就像是一艘没有引擎的游艇，只有在有风的时候才能前进。”

购买大量日本公债料将变得越来越困难，因为央行持有的公债已经超过整个市场的42%。

的确，数据还显示，日本央行所持公债规模的增加步伐最近几个月已经大幅放缓。

截至5月底，央行的公债持仓较上年同期增加70.7万亿日圆，比日本央行每年增加80万亿日圆的官方指引低10%以上，是两年多来最慢增速。

多数分析师预计，日本央行到年底将进一步减缓购债步伐至大约60万亿日圆，并将在某个时候从政策声明中删除关于公债持仓每年增加80万亿日圆的承诺。(完)