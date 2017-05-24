日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克

路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。

伯南克说，暂时允许通胀率超过目标，将有助于维持债务与国内生产总值(GDP)之比保持稳定，这有别于直接承担财政支出。

伯南克还表示，日本央行当前的政策框架可能已达极限，因为短期和长期利率接近零，但不能排除需要采取更多宽松举措的可能性。

“直接办法就是，日本央行确保通胀率暂时超过它设定的目标到足够程度，来避免债务/GBP比率出现任何的上升，”伯南克说。

“确保这种情形其实就是在不依赖直升机撒钱等国外理念的情况下，对财政计划的货币融资。”

尽管日本经济近几个月已显示出回升迹象，但消费者物价依然没有出现令人信服的反弹。日本通胀率持于近零水准已有近两年时间，这对日本央行实现2%通胀目标而言是一大主要的政策障碍。

伯南克还说，日本的人口老龄化和人口减少意味着它的均衡利率有可能为负数，这将导致通货膨胀的实现进程推迟。均衡利率指的是既不刺激也不抑制经济增长的利率水平。

伯南克现为布鲁金斯学会会员，他是在日本央行主办的一次研讨会上做出上述表示的。(完)