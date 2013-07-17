日央行6月会议记录显示委员会对如何稳定市场看法不一

* 日本央行对通过市场操作提供更长期资金各有看法

* 部分委员认为措施能有效平抑波动性--会议记录

* 其他委员持反对意见，因担心被误解--会议记录

* 日本实现2%的通胀目标需要五年时间--前央行副总裁

路透东京7月17日 - 日本央行周三公布的6月政策会议记录显示，决策者对是否采取新措施稳定债市看法分歧。有些委员担心这么做会给投资者留下对短期波动反应过度的印象。

尽管此后市场已经平复，但这仍凸显出委员会内部对于该以多快速度回应市场震荡有不同的看法，例如5月底6月初公债收益率(殖利率)上扬、股价短暂下挫的情况。

央行在6月政策会议上，讨论了将日本央行通过市场操作提供廉价固定利率资金的最长期限由目前的一年扩大至两年，但并未对此进行正式表决。

周三公布的会议记录显示，一些日央行委员会委员认为，这样的操作“在抑制利率过度波动方面极为有效。”

但其他人士发出反对声音，担心这一做法可能会被市场误读为日本央行政策框架有变，而非市场操作微调的信号。

委员会得出的结论是，根据日本央行当前政策框架进行的灵活操作，足以稳定利率。

会议记录显示，“多数委员一致认为，考虑到日本经济正稳步走向复苏，近期走势震荡的日本金融市场可能会逐步恢复稳定。”

由于市场臆测美联储何时会缩减购债举措，全球市场动荡不安，债券收益率飙升同时股市受挫，而这一构想被视为平抑市场波动性的一种手段。

假设日本央行真采用了提供更长期资金的做法，被5月底日债收益率大涨弄得手忙脚乱的银行，本应该能够更轻松地对冲投资组合，因为它们为平衡账簿而出售债券的需求会减轻；市场的波动也可能因此受到抑制。

在6月会议上，日本央行一如普遍预期维持货币政策不变，并继续承诺以每年60-70兆(万亿)日圆(6,040-7,050亿美元)的速度扩大货币供应，以期在两年内实现2%的通胀率。日本央行在之后的7月会议上也选择了按兵不动。

**美联储变数或令市场持续震荡**

日本央行总裁黑田东彦已表示，不会对短期市场波动作出回应，因为他已扬弃了前任总裁渐进式政策作法。

但6月会议记录显示有些委员对市场波动较为在意，之前10年期债券收益率在5月底触及1%的一年高点，当时对于美联储可能在几个月内开始缩减资产购买的预期，造成全球市场动荡。

在6月政策会议上，央行政策委员会也讨论了承诺两年内实现2%通胀率的可行性，分析师批评这个目标野心太大。

审议委员木内登英再次提出只有他一个人赞成的提议，即将2%的通胀率设为长期目标，而非两年内达成该目标。他还称日本央行应该把超宽松政策的期限定为两年，从而在这之后可以灵活调整政策。

不过会议记录显示，一位委员反驳说，日本央行当前的政策框架已为未来改变政策提供了足够的灵活性，另一名委员说如果将超宽松政策期限设为两年，会削弱该政策的效果。

前日本央行副总裁岩田一政同意木内登英的看法，认为日本可能需要超过两年的时间来实现2%的通胀目标。岩田一政目前担任私人智库--日本经济研究中心主管。

“我认为可能需要大约五年时间，而不是两年，”他周三对路透表示。

“只有在政府努力在中期内实现2%的经济成长率时，才可能达成2%的通胀目标。”(完)

(编译 梁睿雪/石冠兰/隋芬/杜明霞；审校 李婷仪/许娜/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。