焦点：日本央行的日股购买量爆增 引发市场扭曲疑虑

路透东京8月23日 - 日本央行的日股购买量接近倍增，这让投资人担心央行将主导金融市场，在央行持续向经济注资下，可能导致价格扭曲。

分析师表示，日本央行的大量买进，将使得投资人难以区分好坏企业，并引发更多问题，像是资本配置不当、股市交易投机加剧，以及企业达到股东要求的动力下降。

日本央行三年多来大举进行货币刺激，已造成日债市场困境并扭曲了利率。

“日本央行扩大购买资产，为上市股票营造了极有利的需求环境，”Hague投资长Michael Kretschmer表示。“尽管如此，我们强烈怀疑这类旨在为风险资产定价的货币举措，能否在长期对经济增长有持久的正面效应。

日本央行并不像主导债市那样主导股市，但其要买入基于指数的股票，已使市场关注点从企业表现转向央行动向。

这推动不少股票股价大涨，如拥有优衣库品牌的迅销(Fast Retailing)(9983.T)，该股在日经指数.N225成分股中表现突出。

一些人认为，日本央行增购股票的行为与20多年来政府失败的救市努力没什么两样：1980年代后期资产泡沫破裂后，日本政府通过施压政府相关金融机构买入股票来提振市场。日本央行是目前全球唯一一家买入股票的央行。

日本央行寻求通过大规模购入资产向系统提供大量现金，从而提振经济活动，并消除数十年来的通缩。资产购买计划主要针对日本公债，但也包括不动产投资信托、企业债、商业票据和股票，以上市交易基金(ETF)的形式进行。

日本央行7月29日决定扩大刺激计划规模，将每年的ETF购入量从3.3万亿日圆增加到6万亿日圆。

由于对日本结构性改革缺乏进展感到失望，外资大多作壁上观，因此在可见的未来，日本央行势必成为日股最大买家。

“市场完全是由日本央行的买盘，而非对各个企业获利的看法推动，”日本某资产管理公司的一位基金经理表示。

**股市‘日债化’**

部分人士担心股市可能开始步债市后尘。日本央行买债已促使交易商将目光集中在央行的购债行动上，而对经济数据几乎视而不见。日本央行每年购债规模在110-120万亿日圆左右。

日本花旗集团证券旗下投资者销售部门主管Keita Matsumoto表示，日本央行的策略“长期而言可能削弱市场功能”，“我担心这可能导致股市‘日债化’。”

日本央行总裁黑田东彦坚称，增加购买的目的不在于拉抬股价，也不会扭曲股市。

尽管日本央行购买范围较为广泛，但可能还是会让部分股票较其它股票享有更多好处。

根据分析师估算，央行购置的ETF配比为约60%是追踪日经指数、30%追踪东证股价指数.TOPX，其余为追踪JPX-日经400指数.JPXNK400。虽说反映了市场上可买到的ETF规模，但日经指数涵盖225家企业，而东证指数则涵盖将近2,000家，这样的配比使得受惠企业极为不平均。

照理说日经及东证指数涨跌应该大致同步，但自从日本央行宣布扩大资产购买以来，日经指数上涨了0.7%，东证指数却是下跌0.3%。

此外，日经指数是以价格平均法得出，没有像东证指数那样以市值加权。也就是说，央行此项政策受惠最大的是日经成分股中少数几家高价权重股。

例如，迅销(Fast Retailing) (9983.T)占日经指数权重超过8%，自从日本央行的决策公布后涨幅已有12.4%，另外一家权重股软银(9984.T)，尽管其获利前景几乎没有变化，但股价已跳涨21.0%。

“股价上涨虽让人乐见，但也会造成伤害，”NLI Research Institute首席股票策略师Shingo Ide说。“即使企业需要改进管理，但若股价不跌，股东也不会太过严格要求。”(完)