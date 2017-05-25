（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能

（修正文中第四段关于樱井真的介绍）

路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。

樱井真称，全球保护主义情绪抬头是日本经济前景所面临的风险之一，警告称保护主义可能会扰乱供应链，削弱贸易并打击全球经济持续复苏的前景。

樱井真还说，鉴于日本经济正在稳步复苏，决策者不应寻求“强有力”刺激短期需求，认为没有必要在近期内推出额外的货币刺激措施。

但樱井真称，鉴于通胀率远低于日本央行2%的目标，央行也必须暂缓撤出刺激措施。樱井真是日本央行政策委员会中强烈支持实施激进货币宽松政策的委员之一。日本央行政策委员会由九名审议委员组成。

“市场有观点认为，日本央行在不久的将来会考虑上调长期利率目标，”樱井真周四在日本南部佐贺县向商界领袖发表讲话时称。

“但基础通胀依然温和，而且海外经济体的不确定性犹存。因此，耐心地维持我们的宽松货币政策至关重要。”

按照去年采用的新政策框架，日本央行承诺把短期利率向负0.1%引导，同时将10年期公债收益率限制在零水平左右。

越来越多的迹象显示日本经济复苏，这给日本央行带来了新的沟通挑战，促使该央行就其可能如何缩减刺激措施与市场进行更清楚的沟通，尽管此类行动仍很遥远。(完)