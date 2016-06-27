专访：若英国脱欧影响短暂 日本央行或可按兵不动--日央行前理事（更新版）

(新增细节和背景)

路透东京6月27日 - 前日本央行理事门间一夫周一称，如果事实证明英国脱欧导致的市场动荡是暂时的，那么日本央行无需立即扩大货币刺激政策。

不过门间一夫称，根据G7(七国集团)和G20(20国集团)不乐见汇率过度波动的共识，日本有权利干预市场阻止日圆大幅升值。门间一夫曾在日本央行担任负责国际事务的理事，直至5月。

“不能轻易地进行干预，”门间一夫表示，并补充道日本可能需要说服那些对卖出日圆持怀疑态度的国家，比如美国。

“但(G7和G20国家)有一共识，如果有必要，各国可以干预市场，”门间一夫在接受路透专访时表示。

日本当局威胁称，如果他们认为日圆升值过头了，就将进行干预。不过鉴于华盛顿方面的强烈反对，市场人士对于日本是否真的会入市干预表示怀疑。

日圆飙涨，也增加了日本央行在7月28-29日政策会议上扩大刺激规模的压力。一些投资者揣测，若央行在7月例行会议前举行紧急会议，则可能会放松政策。

**增加购买风险资产是下一个选项**

门间一夫亦担任过日本央行货币政策方面的主要官员。他说，央行可以“随时”召开紧急会议，不过是否需要这么做取决于市场波动对日本经济的损害程度。

“如果是短期冲击，则日本央行不必立即行动。如果开始损害日本的长期良性循环，则是不同的问题，”他说。

门间一夫表示，如果日本央行真的要扩大刺激举措，相比扩大公债购买或进一步调降已然为负的利率，增加对风险资产的购买可能是个比较容易的选项。

“加快(公债购买)步伐并非不可能，但并不容易，”门间一夫表示，“进一步调降负利率也许可能性更大，但一些日本央行委员对于负利率也有强烈的抵触情绪。”

门间一夫表示，日本央行不应担心物价的每月波动，而是应关注经济条件是否具备，可以使通胀在长期内加速。

“日本经济正在逐渐改善，就业形势接近充分就业，”门间一夫表示，“我认为日本央行没有立即宽松政策的强烈必要。”(完)