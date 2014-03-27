日本官员称日央行可“出奇招”将货币政策效果最大化

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透东京3月26日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，“出奇制胜”是日本央行将进一步货币宽松政策效果最大化的一个手段。
甘利明表示对日本央行明年初实现2%的通胀率目标有信心，但表示为了确保成功，财政与货币刺激以及大胆的增长策略--即安倍经济政策中的三支利箭--都必须使用。
“日本央行仍有发挥的余地，而且仍是主要负责(实现物价目标)。但政府也不能袖手旁观，”他在周三路透专访中称。
甘利明称，将由日本央行来决定，是否以及何时进一步宽松政策，但未回答如果下月上调消费税的影响大于预期，或物价目标难以实现时，是否应当扩大刺激政策。
但他表示，如果日本央行未来进一步采取政策，可以在时机和行动规模方面出奇制胜，以使政策效果最大化。
市场充斥着对日本央行未来数月或扩大刺激政策的臆测，因为需要缓冲4月将消费税上调至8%的影响。上调消费税可能在出口复苏之前打击个人消费。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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