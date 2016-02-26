中国借助现有举措能够防止资本外逃--日本央行总裁

“中国经济继续平稳增长。我认为，（中国经济）硬着陆的机率很低，”黑田东彦在议会表示。

“中国当局在政策方面有能力逐步调整”国内经济，他在回答一位反对党议员提出的问题时这样说到。这位议员的问题是，中国是否需要实行更强有力的资本管控措施，以防资本外流。