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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 10:24 BJT

中国借助现有举措能够防止资本外逃--日本央行总裁

路透东京2月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，凭借现有的监管措施以及当局稳定人民币汇率的坚强决心，相信中国能够防止资本恐慌性外逃。

“中国经济继续平稳增长。我认为，（中国经济）硬着陆的机率很低，”黑田东彦在议会表示。

“中国当局在政策方面有能力逐步调整”国内经济，他在回答一位反对党议员提出的问题时这样说到。这位议员的问题是，中国是否需要实行更强有力的资本管控措施，以防资本外流。

黑田东彦和日本财务大臣麻生太郎周五稍晚将启程前往上海，参加20国集团(G20)财长与央行官员会议。(完)

(编译 王兴亚/郑茵 审校 张荻/张涛)

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