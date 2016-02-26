中国借助现有举措能够防止资本外逃--日本央行总裁

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，凭借现有的监管措施以及当局稳定人民币汇率的坚强决心，相信中国能够防止资本恐慌性外逃。
“中国经济继续平稳增长。我认为，（中国经济）硬着陆的机率很低，”黑田东彦在议会表示。
“中国当局在政策方面有能力逐步调整”国内经济，他在回答一位反对党议员提出的问题时这样说到。这位议员的问题是，中国是否需要实行更强有力的资本管控措施，以防资本外流。
黑田东彦和日本财务大臣麻生太郎周五稍晚将启程前往上海，参加20国集团(G20)财长与央行官员会议。(完)
(编译 王兴亚/郑茵 审校 张荻/张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。