日央行向彭博确认客户数据保护实情

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透5月14日 - 日本央行表示，已与彭博接洽。此前传出彭博允许记者查看一些关于客户如何使用该公司终端机的资讯。
“我们正在联系彭博，在确认实际的情况，”日本央行一名发言人向路透表示。
香港金融管理局则称，“我们有注意到相关报导，正在进行调查。”
但香港金融管理局并未表示是否已与彭博联系。
欧洲央行、巴西央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)均已表示，正在调查是否存在违反彭博终端机使用数据保密协定的情况。
彭博已表示，其记者先前可以“有限地”查看客户使用彭博终端机情况。彭博新闻总编温以乐(Matthew Winkler)周一为此表示道歉，称这种做法“不可宽恕”，但强调重要客户数据一直得到良好保护。(完)
(编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。