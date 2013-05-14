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时事要闻 | 2013年 5月 14日 星期二 13:50 BJT

日央行向彭博确认客户数据保护实情

路透5月14日 - 日本央行表示，已与彭博接洽。此前传出彭博允许记者查看一些关于客户如何使用该公司终端机的资讯。

“我们正在联系彭博，在确认实际的情况，”日本央行一名发言人向路透表示。

香港金融管理局则称，“我们有注意到相关报导，正在进行调查。”

但香港金融管理局并未表示是否已与彭博联系。

欧洲央行、巴西央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)均已表示，正在调查是否存在违反彭博终端机使用数据保密协定的情况。

彭博已表示，其记者先前可以“有限地”查看客户使用彭博终端机情况。彭博新闻总编温以乐(Matthew Winkler)周一为此表示道歉，称这种做法“不可宽恕”，但强调重要客户数据一直得到良好保护。(完)

(编译 王冠中; 审校 艾茂林)

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