日本央行将继续购买大量公债以控制利率--审议委员樱井真

路透日本大津12月1日 - 日本央行审议委员樱井真周四表示，即便新政策框架以利率作为政策目标，央行仍将继续购买大量公债。

樱井真还敦促政府和企业发挥更大作用，通过提高薪资并促进创新，帮助日本经济摆脱低通胀及成长不振的颓势。

樱井真在日本大津对当地商界领袖发表讲话时称，并不存在将日本经济拉出低谷的“魔杖”。

日本央行在9月把政策目标从印钞速度转为利率水平，因此前连续几年的大规模资产购买行动未能刺激经济摆脱停滞，也没能推动通胀率达到2%的目标。

一些分析师把此举解读为日本央行计划在长期内逐步降低资产购买力度的信号。市场出现了一种日益获认同的观点，即在已经买了市面三分之一的公债后，该央行在接下来几年里将遇到没有债券可买的情况。

樱井真对此类观点予以反驳，称新的框架旨在使日本央行的超宽松货币政策能得以持续。

“我们将继续购买大量公债以控制利率，”他说道。

在日本央行九位审议委员中，樱井真被视为支持大规模印钞的委员。但在该央行决定把政策目标从印钞步伐调整至利率时，樱井真投了支持票。

樱井真称，随着全球经济增速回升，日本经济将温和复苏。但他警告称，全球经济前景高度不确定，仍不清楚美国总统当选人特朗普的政策。(完)