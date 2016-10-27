黑田东彦称日本央行不会试图压低超长期公债收益率

路透东京10月27日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行并不打算试图压低超长期政府公债的收益率，即便其收益率进一步上涨，因为央行专注的目标是控制好10年期以内的收益率曲线。

黑田东彦在国会表示，他认为目前无需改变负0.1%的短期利率目标以及近零水位的10年期公债收益率目标，暗示日本央行将在下周的利率审议会议上按兵不动，不会进一步放宽政策。

超长期公债收益率的过度下滑，将会挤压养老基金和寿险公司等投资者的利润率，这是日本央行在上个月综合评估政策时列出的大规模刺激计划的成本之一。

“我们并不期望收益率曲线趋平，”黑田东彦在国会说道，“超长期公债收益率继续上涨一些并不会让我们感到意外。若是超长债收益率进一步上涨，我们也不会试图压低收益率。”

日本央行副总裁岩田规久男在议会的同一会议中表示，央行没必要控制年期高于10年的公债收益率，因为它们对经济活动的影响小于较短期公债收益率。

“将高于10年期公债的收益率压低，对产出缺口的正面效果不大。以最高为10年期公债的收益率为目标，将是实现我们2%通胀目标的最佳方法，”岩田表示。产出缺口为经济潜力与实际产出之间的差距。

经过多年的大规模资产购置未能带动经济摆脱迟滞后，日本央行上月将政策目标由印钞速度转向利率。

依据新的“收益率曲线控制”(YCC)框架，日本央行主要宽松机制将是进一步下调负利率，必要的话，再加上削减10年期公债收益率的目标。

黑田东彦表示，若减少购债能够达成利率目标，可能会放缓购债步伐，但他强调日本央行并没有卖债的计划。

“目前当然没有对我们的公债持仓进行削减的可能性，”他表示。(完)