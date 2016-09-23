焦点：日本央行短观料显示企业信心好坏不一

路透东京9月23日 - 路透调查显示，随着强势日圆效应显现，日本制造业信心将为五个季度以来首度好转，但服务业信心则将恶化至2014年以来低位。

路透对16名分析师所做调查显示，日本央行季度短观调查的9月大型制造业景气判断指数料将上升1点至正7，三个月前为正6。

若果真如此，这将为2015年6月进行调查以来，指数首度上扬。

调查发现，大型非制造业景气判断指数略降至正18，三个月前为正19。这将是连续第三季恶化，且为2014年12月指数达正16以来最低位。

“大型制造商的信心不太可能出现很大改善，因为强势日圆构成负面影响--这是一记重击，”NLI基础研究所高级经济师Tsuyoshi Ueno说道。

“尽管信心可能出现微小的改善，但缺乏动能。”

他还称，汽车行业可能提振大型制造商信心出现略微好转；在经历了日本南部的地震、企业对英国退欧的担忧逐渐消散之后，汽车行业从生产损失中恢复过来。

“公共项目或许支持了非制造企业的信心，但外国游客花销放缓以及糟糕的天气造成了负面影响。”

据路透调查，未来三个月，大型制造业景气判断指数预计将受政府经济刺激措施的支撑而略有改善，而小型制造业景气判断指数或将保持不变。

调查发现，大型企业预计在截至3月的财年可能增加资本支出6.8%，6月时预计增加6.2%。

“由于担心日圆汇率强劲及企业获利情况，一些大型制造业者可能将推迟他们的资本支出计划，”瑞穗总合研究所资深分析师Takayuki Miyajima称。

“另一方面，非制造业者可能将开发他们对于国内基建和内需的的资本支出计划，这样整体企业的资本支出计划料将显示稳健基调。”

日本央行将于10月2日2350GMT公布第三季短观景气调查报告。

**核心CPI再度下降，工业生产反弹**

该调查还显示，8月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下降0.4%。核心CPI包括成品油，但不包括波动较大的生鲜食品的价格。

这或将是核心CPI连续第六个月下降，但降幅低于7月的0.5%。

分析师表示，能源相关产品价格降幅缩窄，但强势日圆打压食品和生活必需品价格的涨势。

调查显示，8月工业生产料较前月增长0.5%，受助于对亚洲国家的出口增强。7月工业生产下滑0.4%。

调查还显示，8月失业率可能持稳于3.0%，求才求职比也持稳于1.37。日本6月和7月求才求职比均为1.37，这是1991年8月达到1.40以来的最高位。另外，8月家庭支出料较上年同期下降2.5%。

日本总务省将于9月29日2330GMT公布8月核心CPI、家庭支出和就业数据，经济产业省将于同天2350GMT公布工业生产数据。(完)