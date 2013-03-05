日央行两名副总裁提名人选观点相异 激进政策前景存疑

* 岩田规久男：需买进更长期限的日本公债

* 岩田规久男：应尝试在两年或更短时间内达到2%通胀率目标

* 中曾宏：无法承诺何时实现2%的通胀率目标

路透东京3月5日 - 周二，日本政府提名的两名日央行副总裁人选给出了迥然相异的政策看法，其中一位描绘了实现通胀率目标的大胆路径，另一位则不愿承诺于非传统的政策举措。

在日本首相安倍晋三力推全面改革央行管理，以鼓励采行更激进货币举措来结束多年通缩之际，两位央行副总裁之间观点相异，可能会让人对央行所能达到的激进程度提出疑问。

央行副总裁的提名人选之一--岩田规久男建议，日本央行应买入较长期限的政府公债，从而在两年或更短时间内达到2%的通胀率目标。岩田是一名专注于通胀目标研究的学者。

他说，日本央行购债应当以到期期限不低于五年的债券为目标，而且他愿意这一任务被写进法律。日本央行目前只购买剩余期限最长为三年的债券。

然而，日本央行理事中曾宏称，“很难”说日本央行能否在未来两年达到通胀目标，而且在结束近20年通缩困局上，货币政策有其限度。

瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄称，岩田规久男的讲话“展现出他实现物价目标的承诺和坚定决心。”

他表示，“中曾宏试图将政府的预期纳入考量，但相比之下他似乎更谨慎。”

山本康雄称，关键在于中曾宏和其他货币政策委员是否会追随央行总裁提名人黑田东彦以及岩田规久男的更激进立场。

岩田规久男和中曾宏是在日本众议院的提名听证会上发表讲话。

黑田东彦周一在提名听证会上表示，日本央行应努力在未来两年实现2%的通胀目标，购买较长期公债是加大刺激力度最自然的方式。

岩田规久男强调，日本央行可以通过压低较长期利率来提升通胀预期，因为这会导致日圆走软，使家庭和企业减少存款，促进投资。

他表示，储蓄的调整将会激励消费和资本投资，帮助结束通缩。

“日本的情况是通缩持续时间太长，我们应尽力在两年内实现2%的通胀目标，”岩田规久男称。

“央行通胀目标的信誉非常重要。影响较长期利率也很重要。”

岩田规久男称，只有其他刺激措施失败时，购买外债才能作为政策选择。

他称，2%的通胀目标可以反映在央行法当中，以获得法理支持。不过岩田规久男避免直接暗示应当修改日本央行法，削弱央行的独立性。

日本最大的反对党民主党可能投票反对岩田规久男任央行副总裁，因岩田规久男主张修订有关日本央行职责的法律，民主党担心这可能削弱央行独立性。

“因为岩田规久男对修订法律的看法，我对让他任职日本央行持保留态度，因此我将建议不支持他，”民主党议员Keisuke Tsumura表示。

中曾宏拒绝对实现2%的通胀目标设定时间表，称他会努力尽快实现这一目标。

“我们已经承诺实现2%(的通胀目标)，在我们的联合声明中明确表示将尽快实现该目标。这是我们的承诺，我们将竭尽全力实现它。”中曾宏说。(完)

(编译 杜明霞；审校 沈以文)

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