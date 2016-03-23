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国际财经 | 2016年 3月 23日 星期三 11:32 BJT

日本央行将动用三大工具推行宽松政策--审议委员布野幸利

路透日本神户3月23日 - 日本央行审议委员布野幸利周三称，央行将通过实施积极的资产购买措施和低利率来推进超宽松货币政策。

“日本央行准备通过量化、质化宽松以及利率三大政策工具推动货币宽松，”布野在神户对企业界领袖讲话时说。

他还警告称，新兴市场需求乏力且市场波动可能损及出口和资本支出。

央行政策委员会1月投票决定实施负利率，防止外部因素推迟日本消除通缩，布野幸利是其中投赞成票的委员之一。(完)

(编译 白云/李爽 审校 杜明霞/张若琪)

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