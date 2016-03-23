日本央行将动用三大工具推行宽松政策--审议委员布野幸利

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透日本神户3月23日 - 日本央行审议委员布野幸利周三称，央行将通过实施积极的资产购买措施和低利率来推进超宽松货币政策。
“日本央行准备通过量化、质化宽松以及利率三大政策工具推动货币宽松，”布野在神户对企业界领袖讲话时说。
他还警告称，新兴市场需求乏力且市场波动可能损及出口和资本支出。
央行政策委员会1月投票决定实施负利率，防止外部因素推迟日本消除通缩，布野幸利是其中投赞成票的委员之一。(完)
(编译 白云/李爽 审校 杜明霞/张若琪)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。