焦点：日本央行料提供更乐观的经济评估 并维持政策不变

2016年9月8日，日本东京一处购物区，街上的行人在穿过马路。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京12月20日 - 日本央行周二可能维持货币政策稳定，并发表对经济更为乐观的看法，进而增强市场预期，即未来政策方向可能是升息而非降息。

日本长期利率已与全球公债收益率连袂走升，因市场预期美国利率将稳定调升，且认为总统当选人特朗普的政策将会刺激通胀。

该走势考验了日本央行将10年期政府公债收益率抑制在零水准目标附近的决心。

而这又促使一些市场人士预期，日本央行可能最快会在明年调高10年期日债收益率目标。上周10年券收益率一度触及0.1%。

外界普遍认为周二结束的央行会议不会采取政策行动，金融市场转而聚焦于央行总裁黑田东彦在会后记者会上会对近期收益率上扬有何评论。

“黑田可能会警告不乐见债券收益率骤然跳升，”NLI基础研究所首席分析师Yasuhide Yajima指出。

“他也可能对经济发表更为乐观的看法，但这或许会让市场感觉央行即将升息。而央行短期内并不想加息。这个沟通相当微妙。”

在经济展现些许生机之际，日本央行料将继续承诺引导短期利率在负0.1%，10年期日债收益率则在零水准附近。

消息人士称，日本央行亦可能给出更乐观的经济评估，因新兴亚洲市场的需求好转，以及民间消费出现复苏迹象，提高了出现稳健、受出口拉动经济复苏的可能性。

在11月1日的前次会议中，日本央行称经济呈温和复苏趋势，但新兴市场需求放缓令出口及产出承压。

尽管近期日圆贬值令出口反弹的预期升温，但日本央行官员对前景并非高枕无忧，因为特朗普对美元续涨所发出的任何警告，都可能逆转向好的市场情势。

因此黑田东彦可能会重申经济与物价前景的风险偏向下行。

在日本央行9月调整政策框架，使其更适合于长期抗击通缩后，市场对进一步货币宽松的预期已经消退。

但在通胀率总是达不到2%目标的情况下，日本央行并不急于调高10年期日债收益率的目标，并将这样的调整视为长期选项。

不过消息人士对路透表示，日本央行对于讨论这类想法的态度已更加开放，若长期利率反映经济明显改善并持续上升，该行也可能考虑最早在明年就调升这一收益率目标。

日本通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

日债收益率图表：tmsnrt.rs/1RieEON

(完)