黑田东彦：中国和新兴市场放缓是日本面临的最大风险（更新版）

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路透东京11月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周五警告称，中国和其他新兴经济体持续放缓，且程度比预期更深，是日本经济前景面临的最大风险。

他在一次演说中称：“如果日本企业因为新兴经济体的形势而对前景保持很大的顾虑，他们有可能暂停资本支出或缩小涨薪幅度。”

“如果是这样，这或许会影响到内需。日本内需迄今为止一直具有弹性，”他说。

他还说，如果内需受到新兴经济体放缓的严重影响，则可能会促使日本央行进一步放松政策。

黑田东彦还说，即便那样，他也坚信日本能够在暂时不推出更多刺激措施的情况下实现央行2%的通胀目标，因强劲的内需及企业获利抵消出口疲软的影响。

黑田东彦表示，大约从今年年底到明年，中国经济或将加速成长，这在一定程度上是得益于迄今为止采取的刺激举措。

但他警告称，中国预期中的反弹将在何种程度上促进亚洲邻国经济仍存在不确定性，因为目前中国更多的是自产自销，而不是从国外进口。

日本处于衰退的边缘，部分分析师预计7-9月的日本GDP数据将连续第二个季度萎缩，主要因为出口和工业产出疲弱，这反映了海外需求的低迷态势。

日本央行上月下调了经济增长和通胀预估，但并未扩大刺激计划规模，仍寄望于就业市场趋紧将逐步引导薪资上涨，并促进通胀率升向2%的目标水平。

“日本央行目前认为，继续执行其政策可实现通胀目标，”黑田东彦表示。

“与此同时，该央行将继续认真评估各种风险，其中包括新兴经济体增长放缓的影响，”他说，并称必要时会毫不犹豫地采取行动。(完)