日央行总裁黑田东彦称相当肯定央行可以顺利退出刺激措施

路透东京5月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称，当适宜的时间到来时，他“相当肯定”日本央行可以顺利地退出其大规模的货币刺激措施。

但他还称，日本央行“总是”有空间扩大货币刺激措施规模，以实现2%的通胀目标，暗示薪资和物价对经济改善的反应迟缓。

黑田东彦在华尔街日报举行的研讨会上称，“可能会有些挑战，但我相当肯定日本央行拥有充足的工具，”可顺利退出刺激计划。(完)