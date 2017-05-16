日央行总裁黑田东彦称相当肯定央行可以顺利退出刺激措施

（修正）IMF将推新工具提供短期美元资金 以防范金融危机--消息人士
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透东京5月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称，当适宜的时间到来时，他“相当肯定”日本央行可以顺利地退出其大规模的货币刺激措施。
但他还称，日本央行“总是”有空间扩大货币刺激措施规模，以实现2%的通胀目标，暗示薪资和物价对经济改善的反应迟缓。
黑田东彦在华尔街日报举行的研讨会上称，“可能会有些挑战，但我相当肯定日本央行拥有充足的工具，”可顺利退出刺激计划。(完)
(编译 于春红; 审校 王颖)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指，韩国股市可能最多将有4.3万亿韩元的资金流出。
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级的主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二向路透表示，或许不必等到英国退出欧盟条件明朗，标普就会再度对英国评等采取行动，而最可能的结果是再度调降英国评级。