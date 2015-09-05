日本央行可能对海外经济及出口发表更为悲观的看法--消息人士

路透东京9月4日 - 熟悉情况的消息人士周五向路透表示，日本央行在下周的政策检讨中，料将对海外经济发表较上月更为暗淡看法，并可能调降对出口情况的评估。

这种更为悲观的展望，反映中国经济放缓和新兴亚洲经济体疲弱，对日本构成越来越大的压力。

消息人士称，但央行料大体上维持对日本经济的评估，仍认为该国经济将温和复苏，寄望于薪资逐步增长最终将提振家庭支出。

一位消息人士匿名表示，“外部环境已经恶化，尤其是新兴亚洲。”

日本央行现在称出口虽然有些波动，但在“好转”。这些消息人士称，近期一系列疲弱的经济数据公布后，日本央行在下周的政策会议上可能看法略微悲观。

海外经济前景方面，他们说，日本央行可能维持发达经济体正在复苏的看法不变，但下修对一些新兴经济体的评估，这些地区的增长“毫无起色”。

4-6月当季日本经济萎缩，分析师们预测，本季如有反弹，顶多也会是温和反弹，因为出口和消费者支出疲弱。

日本消费者物价涨势陷入停滞，由于油价下跌持续造成拖累，许多日本央行官员现在觉得，要达到物价增幅加速，可能会比原先预期花上更多时间。

日本央行总裁黑田东彦强调，如果达成通胀率2%目标面临威胁，央行准备好进一步宽松货币政策。

但愈来愈多日本央行决策官员现在对于扩大刺激方案感到不安。消息人士指出，这表示问题可能必须要比暂时性低潮更为严重，才能让日本央行立即行动。(完)

(编译 张涛/李春喜/蔡美珍；审校 张明钧/杜明霞/高琦)

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