日央行审议委员称通胀形势仍符合央行最新预估

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月8日 - 日本央行审议委员政井贵子周三表示，日本通胀率仍然符合央行最新的预测，并称日本已经脱离了为期长久的消费者物价下滑。
政井贵子在伦敦出席一场活动时表示，近来维持公债收益率曲线的政策顺利实施，而且并未造成债市流动性加速下滑。
日本央行1月时预估2017财年通胀率为1.5%，并预计在2019年3月达到2%的通胀目标。日本央行下月将公布其最新预估。
“油价的负面影响已经消退，所以(通胀)符合我们先前的预测，”政井贵子在贸易行业组织ICMA主办的活动空档对记者说。
政井贵子在稍早准备的演说中表示，日本央行花了很长一段时间来实现将通胀导回稳定路径的目标，是无法“被接受的”，但她也说最坏的时期肯定已经结束了。
“消费者物价指数(CPI)的基本趋势转为正向，而且该指数处于这样的区域已超过两年半；从而可以做出日本经济已不再处于通缩状态的判断，”她表示。
“不过显然这并不表示花了很长时间实现这个目标是可被接受的。”
政井贵子表示，就提振通胀重返目标而言，市场对长期通胀预期的衡量指标至关重要，但这些指标仍不见明显反应。
“拉高通胀预期，并促成转而使预期的型态朝着更具前瞻性的方向前进，绝对有其必要性。”
政井贵子表示，控制政府公债收益率型态的努力一直相当“顺利”，这包括将10年期日债收益率维持于近零水平。(完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 王丽鑫/龚芳)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”