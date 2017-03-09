日央行审议委员称通胀形势仍符合央行最新预估

路透伦敦3月8日 - 日本央行审议委员政井贵子周三表示，日本通胀率仍然符合央行最新的预测，并称日本已经脱离了为期长久的消费者物价下滑。

政井贵子在伦敦出席一场活动时表示，近来维持公债收益率曲线的政策顺利实施，而且并未造成债市流动性加速下滑。

日本央行1月时预估2017财年通胀率为1.5%，并预计在2019年3月达到2%的通胀目标。日本央行下月将公布其最新预估。

“油价的负面影响已经消退，所以(通胀)符合我们先前的预测，”政井贵子在贸易行业组织ICMA主办的活动空档对记者说。

政井贵子在稍早准备的演说中表示，日本央行花了很长一段时间来实现将通胀导回稳定路径的目标，是无法“被接受的”，但她也说最坏的时期肯定已经结束了。

“消费者物价指数(CPI)的基本趋势转为正向，而且该指数处于这样的区域已超过两年半；从而可以做出日本经济已不再处于通缩状态的判断，”她表示。

“不过显然这并不表示花了很长时间实现这个目标是可被接受的。”

政井贵子表示，就提振通胀重返目标而言，市场对长期通胀预期的衡量指标至关重要，但这些指标仍不见明显反应。

“拉高通胀预期，并促成转而使预期的型态朝着更具前瞻性的方向前进，绝对有其必要性。”

政井贵子表示，控制政府公债收益率型态的努力一直相当“顺利”，这包括将10年期日债收益率维持于近零水平。(完)