日本央行委员佐藤健裕呼吁灵活调高收益率曲线目标

路透日本德岛3月1日 - 日本央行审议委员佐藤健裕表示，如果经济和物价改善提高了长期利率，央行应该灵活调高其债券收益率目标。

佐藤健裕并称，日央行当前的购债速度不应该持续不变，需考虑减少其庞大的贴现国库券的持有量，因为其目前是以利率而非以印钞速度为目标。

“依我之见，收益率曲线将是最适合于达成经济活动和物价的有利情况，应该要更加陡峭一些，”佐藤健裕在德岛对企业领袖称。

佐藤健裕称，如果市场长期利率升高，反映了经济和物价展望的改善，那么日央行“适宜灵活地调整”收益率曲线目标。

按照日本央行9月份采用的新政策框架，该央行目前维持短期利率在负0.1%、10年期公债收益率在零附近。

围绕美国联邦储备委员会(美联储/FED)将稳步升息的预期推动全球长期利率上升，给日本长期利率带来上行压力，从而对日本央行试图控制收益率曲线的努力带来挑战。

佐藤健裕的五年任期到7月份结束。他一直反对央行这一新政策，辩称将收益率固定在如此低的水平会冲击金融机构本就很窄的利润率，因而有损日本的银行业体系。

他对日本经济抱有乐观看法，称核心消费者通胀率可能会在3月份结束的当前财年下半年超过1%。

他并称通胀上升可能推高日本长期利率，不过日本央行不应持续压制收益率曲线的较远端。

他表示，日本央行应允许收益率曲线自然变陡，这可能意味着放慢购债步伐，以防止企业因为预期当前超低借贷成本将持续，而拖延进行资本支出。(完)