日本央行或将调降2017财年通胀率预估--日本产经新闻

路透东京10月13日 - 日本产经新闻周四报道称，日本央行可能在季度经济预测评估中，调降2017财年的消费者通胀率预估。

报道称，日本央行可能将从4月开始财年的通胀率预估，从1.7%调降至略超过1%的水平，因为日圆走强和油价疲软以及消费支出低迷均压制通胀。

调降之举将意味着，央行可能把实现2%通胀率目标的时间推迟。

日本央行将在10月31日-11月1日的政策委员会会议结束后，在11月1日发布季度报告。

“日本央行不得不调降通胀率预估，因其预估已经与大多数日本央行以外分析师的预估不符，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa表示。

“日本央行愿意花更多时间来达成其通胀目标，因此我并不预期会有更多的宽松举措。未来，日本央行应该要考虑放弃其实现通胀目标的时间框架。”

日本央行总裁黑田东彦和审议委员原田泰周三暗示，他们已调高了进一步放松政策的门槛。这表明央行已接受用更多的时间来实现物价持续增长。

在数年的大规模资产购买计划未能使经济摆脱持续几十年的停滞之后，上月日本央行将政策目标从扩大基础货币，转向利率。

根据新的“收益率曲线控制”框架，日本央行放宽政策的主要方法将是进一步调降目前为负0.1%的利率，或者调降新的10年期政府公债收益率目标。目前该收益率目标定在零附近。(完)