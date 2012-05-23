日央行保留应对欧洲危机恶化的手段

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 政策利率保持在0-0.1%,未采取宽松措施
* 央行警告称,欧洲问题和全球不确定性让市场担忧
* 央行总裁的讲话料在0715GMT以後发布
* 4月出口增长7.9%,低於预估的12.7%
路透东京5月23日电---日本央行周三维持货币政策不变,在便在欧洲债务危机加剧需要采取进一步行动支撑经济时有牌可出.
但央行警告称,日本经济复苏前景面临诸多风险,如全球经济不确定性较高,以及欧洲主权债务危机令市场承压.这表明,如果市场动荡并导致日元恢复大涨势头,央行准备很快再度采取行动.
"受欧洲债务问题影响,全球金融市场最近紧张不安,因此我们目前必须密切关注事态变化,"央行在政策会议结束後发表的声明称.
希腊可能退出欧元区,以及西班牙的融资压力,让日本央行委员感到不安.他们担心日元坚挺和东京股市下跌可能损害依赖出口的日本经济.
迹象显示全球增长能给日本经济带来的帮助仍然不稳定.日本4月出口较上年同期仅增长7.9%,不及分析师预估中值的成长12.7%,因对中国的出口放缓.
"日本央行如市场预期按兵不动,但基於央行近期的表现模式,他们有可能在下一次的7月会议上放宽政策."NLI Research Institute的首席分析师Yasuhide Yajima说道.
"日本或发现其较以前更加难以干预汇市,因为面临国际上的压力.因此,如果日元兑美元跳升到77附近,日本央行可能首先选择通过货币政策工具来压低日元汇率."
亦如市场普遍预期,日本央行此次还维持资产购买计划规模在40万亿日元不变,并继续保持0-0.1%的政策利率区间.
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**前景黯淡**
虽然日本央行准备好在经济复苏遭遇威胁时继续放宽政策,但目前有充分的理由暂维持政策不变,以备将来有空间来使用有限的政策工具.
日本经济在第一季反弹,预计将走向复苏,因为去年地震後的重建支出提供支撑.鉴於此,央行目前没有理由放宽政策.
日本央行当前努力向资金已经充沛的市场强行注入资金,上周两次未能达到公债购买目标.
未来若有任何放宽政策的举动,都可能以进一步扩大资产购买规模的形式进行.若这样做,日本央行或被迫瞄准期限更长的债券,来吸引足够的债券标购竞标.
这是央行希望尽可能推迟的做法,因这种做法使得政策绑定的时间过长,且使得退出超级宽松政策的难度加大.
即使日本央行在6月会议不进一步放宽政策,但是许多分析师预计其会在7月会议考虑放宽.届时其将公布修订後的经济和物价季度展望.
日本央行在2月和4月通过扩大资产购买来放宽政策,这一象征性举措意在向失去耐心的政客和市场显示央行有决心达到2月设定的1%通胀率目标.(完)
--编译 张涛/高琦/田建华;审校 白云/侯向明
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