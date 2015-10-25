焦点：日本央行乐观预期面临重大考验 但预计仍倾向于暂不行动

图为在东京拍摄的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京10月26日 - 日本央行将在周五召开会议，进行至为关键的利率评估工作，与此同时越来越多迹象显示经济衰退，油价下滑也在挑战央行对通胀率有望达成2%目标的看法。

虽然看来央行将要在周五公布的半年度报告中调降颇为乐观的通胀预期，但许多官员还是倾向于暂时不要扩大本已十分庞大的刺激规模。央行的刺激政策实施已有两年半时间，但在加速通胀方面成效有限。

他们依然冀望日本经济会在明年走出困境，同时全球对日本出口的需求将上升，通胀也会加速至央行的目标水平。

日本央行总裁黑田东彦已暗示并不会马上放松政策，因劳动力市场吃紧正在推高薪资并鼓励消费。

“日本央行有可能维持经济温和复苏的预期，”SMBC Friend证券首席市场经济学家岩下真理称。

“若果真如此，该央行即便下调经济和物价预期，也会在货币政策方面按兵不动，”她表示。

但一些分析师认为，越来越多经济走软的迹象可能会迫使日本央行采取行动。

本周将有一连串指标数据出炉，包括9月产出数据。分析师称，如果这些数据加剧对日本复苏前景的担忧，则将进一步助推对日本央行采取行动的观点。

分析师对日本央行是否会在周五有所行动的看法分歧，13位中有六位预计日本央行会加大刺激力度。

**即将到来的主要数据**

受累于出口疲弱，日本经济徘徊在衰退边缘，日本央行半年度报告料有可能调降始于4月财年的经济增长和物价预估。

消息人士称，通胀率预估料仅会微调至1.9%，这或许会让央行将很快进一步宽松货币政策的预期降温。

眼下尚无政府要求进一步放宽货币刺激政策的压力，这或许也意味着日本央行目前将会省着点用手中有限的政策工具。

“货币政策对提高通胀率的作用有限，”日本财务大臣麻生太郎周五表示，预示着目前无需进一步放宽政策。

不过由于通胀率一直停滞不前，日本央行可能承认，实现物价目标的时间可能要较当前预期的明年9月左右向后推延几个月。

央行官员表示，若出现推迟，不会立即引发货币宽松，因为那主要是因为油价下跌，而非经济疲弱。

本周将公布的一系列数据，可能对日本央行政策决定产生重大影响。

日本经济4-6月为萎缩，7-9月也可能因出口疲弱再度萎缩。许多分析师表示，如果中国放缓的拖累持续，当前季度的成长不会有太大回升。

根据路透对分析师的访查，周四将公布的数据料显示，9月工业生产连续第三个月下降，而周五的通胀与消费数据料凸显日本脆弱的复苏情况。

“日本经济情况无疑相当差，因此央行周五放宽政策是合理的，”第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵表示。

“由于经济缺乏推动增长的因素，所以日央行很难宣称整体物价趋势仍然完好如初。”(完)