日本央行大幅调整货币政策 设置收益率曲线目标

OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动--消息人士
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
路透东京9月21日 - 日本央行周三决定设置长期利率目标，大幅调整其大规模刺激计划。
日本央行维持指标利率水平在负0.1%不变，该利率适用于金融机构存放在央行的超额储备。
但日本央行放弃了基础货币目标，而是将“控制收益率曲线”作为新新政策框架的核心，日本央行将购买长期公债，从而使10年期公债收益率维持在当前零水平附近。
日本央行还称，将继续购买长期公债，从而令每年公债持有规模净增80万亿日圆。(完)
(编译 艾茂林/汪红英；审校 张明钧/徐文焰)
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
路透首尔5月19日 - 韩国SK海力士周五宣布，将作为一家财团的成员，提交竞购东芝旗下芯片业务的最终报价。
路透东京5月19日 - 路透调查显示，日本4月出口料连续第五个月上升，受全球需求，尤其是亚洲需求支撑，这将确认日本出口引领的经济复苏的前景。