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国际财经 | 2016年 9月 21日 星期三 13:21 BJT

日本央行大幅调整货币政策 设置收益率曲线目标

路透东京9月21日 - 日本央行周三决定设置长期利率目标，大幅调整其大规模刺激计划。

日本央行维持指标利率水平在负0.1%不变，该利率适用于金融机构存放在央行的超额储备。

但日本央行放弃了基础货币目标，而是将“控制收益率曲线”作为新新政策框架的核心，日本央行将购买长期公债，从而使10年期公债收益率维持在当前零水平附近。

日本央行还称，将继续购买长期公债，从而令每年公债持有规模净增80万亿日圆。(完)

(编译 艾茂林/汪红英；审校 张明钧/徐文焰)

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