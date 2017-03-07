焦点：两位主张放缓购债的委员将离任 日本央行总裁面临难题

路透东京3月7日 - 留给日本央行总裁黑田东彦制定大规模刺激措施退出策略的时间越来越少，而且两位关键审议委员数月后就将离任。这两位委员希望央行能放缓难以为继的购债步伐。

自2013年黑田东彦启动激进的货币政策试验以来，佐藤健裕和木内登英就一直和他唱反调，不断地就大规模资产购买计划的弊端发出警告，并对许多加大刺激力度的建议持有异议。

鉴于通胀依然乏力且经济复苏脆弱，黑田东彦近期并无收紧货币政策的计划。

熟悉央行想法的消息人士透露，黑田东彦希望能为逐步放缓购债步伐做好铺垫，以确保央行的刺激计划能维系下去。

因此正当黑田东彦可能向佐藤健裕和木内登英求助时，这两位将在7月因五年任期届满而离开委员会，这使得黑田东彦提出放慢购债速度计划的机会之窗又关小了一点。

“的确，佐藤健裕和木内登英对日本央行刺激举措瑕疵的预测，其中多数成真，而且他们的看法影响了央行的政策框架，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

“无论是谁取代他们，可能都不会呼吁撤出刺激举措，特别是如果通胀没有跳增的话。我不认为日本央行会马上结束宽松政策。”

日本央行由九名委员组成的委会员，彼此之间看法分歧，让黑田东彦备受挑战。黑田东彦的五年任期将在明年4月届满，他尚无法让通胀升至达到2%的目标。

由于看好美国总统特朗普支持经济成长的政策，全球债券收益率因而上升，或许进一步让事情变得棘手。日本包括首相安倍晋三在内，均大力支持大举印钞。他们担心，购债速度若放缓，可能推高日本的借款成本。

“许多日本央行官员或许认为，他们可较平稳地放缓购债。那可未必。”一名熟知央行思路的消息人士说。

“我认为，事实证明这个难度超过了许多央行官员之前的预料。”另一名消息人士表示。

日本央行一发言人士不予置评。

**关键考验将至**

日本央行去年9月决定改变政策框架，将目标瞄准利率而非印钞规模，消息人士称，这是其承认资产购买计划规模难以维持的第一步。

按当前框架，日本央行现通过大规模购债，引导短期利率在负0.1%、10年期日债收益率在0%左右。

“如果不是察觉当前的购债速度无法维持，日本央行是不会修改其政策框架的。”熟悉央行想法的第三名消息人士说。“央行最后终得削减购债。”

第一个关键考验是撤消央行的一个松散承诺：保持目前每年大约80万亿日圆(7,000亿美元)的购债速度。

分析人士说，这项为了安抚主张大量印钞央行委员情绪而制订的指导方针，剥夺了日本央行削减债券购买规模的自由，即使它少买一些债券也能实现收益率目标。

撤销这项指引可能会面临另外两名央行委员的激烈反对，其中包括黑田东彦两名副手之一，但会非常符合央行审议委员佐藤健裕和木内登英的心意。

**少数派委员将离任*

作为激进宽松支持者占主导的央行委员会中的少数派人士，佐藤健裕和木内登英一再警告说，日本央行规模庞大的购债行动正在扭曲市场，难以为继。

“如果保持目前的购买速度，日本央行的购债计划必然会遇到困难，”木内登英在2月的一次讲话中表示，“日本央行较早就应该开始非常规货币政策的正常化进程。”

佐藤健裕也主张货币政策不应被80万亿日圆的数字绑住，日央行应该减少购买短期债券。

在他们即将去职之际，分析师表示，安倍可能会以更认同他想法的人来填补空缺；安倍希望动用货币工具，为日本庞大的公共债务筹资。

若果真如此，则拥护积极放宽政策的力量将失去制衡，而任何缩减刺激计画的命运将取决于三名游离委员。

若全球债券收益率持续上扬，推高日本长期利率的话，一个由支持大力刺激政策所主导的委员会，也可能令黑田东彦难以有所施展。上述消息人士们表示，这可能迫使黑田加速买进债券，除非他可凝聚共识调高日央行的收益率目标。

“委员会若充斥想法雷同的委员，对黑田并不必然有益处，”日央行一名匿名的前任委员透露。“一个抗衡力量势均力敌的委员会才会让日央行在引导政策时更具弹性，但我认为情况不会是如此。”

日本央行通胀图表：tmsnrt.rs/28KmQnX (完)