焦点：日本央行上调对经济评估 同时维持货币政策不变

路透东京12月20日 - 日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

由于新兴亚洲需求及制造业产出回升，央行调高对经济的评估，表明相信经济正迈向稳定复苏。

“日本经济延续温和复苏的趋势，”央行在政策决议声明中称。央行同时指出，出口及产出正在回升，对其看法更加乐观。

不过日本央行警告，美国货币政策对全球市场的影响是经济前景面临的诸多风险之一，暗示美联储加息周期可能会扰乱新兴市场的资本流动。

日本央行保持引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近水准的承诺不变，一如外界预期。

该行甚至上调了对民间消费的看法，突显出央行对于经济前景的乐观。民间消费被认为是日本经济的一个薄弱点。

但日本央行总裁黑田东彦表示，在通胀率距离2%的目标水平还很远的情况下，考虑上调央行的收益率目标的时机尚未成熟。

“(我们)绝对不会允许日本公债收益率随海外长期利率一起上升，也不允许(日债收益率上升)促使我们上调收益率目标，”黑田东彦在记者会上表示。

**日圆下跌不是问题**

黑田东彦还表示，他认为最近日圆兑美元下跌不构成问题，称日圆贬值将拉高进口物价，从而推高通胀和通胀预期。通胀预期上升是日本央行击退经济停滞计划中的一个关键因素。

“当前汇率走势可以更多用美元走强而非日圆走软来形容，”黑田东彦称。

“货币政策走向迥异可能影响汇市动向。但目前而言，我并不认为当前日圆下滑过度或是带来任何问题。”

日本长期利率已与全球公债收益率连袂走升，因市场预期美国利率将稳定调升，且认为总统当选人特朗普的政策将会刺激通胀。

该走势考验了日本央行将10年期政府公债收益率抑制在零水准目标附近的决心。

这进而让一些市场人士预期，日本央行可能最早明年上调10年期日本公债收益率目标。该公债收益率上周曾短暂触及0.1%。

在日本央行9月调整政策框架，使其更适合于长期抗击通缩后，市场对进一步货币宽松的预期已经消退。

但在通胀率总是达不到2%目标的情况下，日本央行并不急于调高10年期日债收益率的目标，并将这样的调整视为长期选项。

不过消息人士对路透表示，日本央行对于讨论这类想法的态度已更加开放，若长期利率反映经济明显改善并持续上升，该行也可能考虑最早在明年就调升这一收益率目标。

日本对抗通缩图表 tmsnrt.rs/28KmQnX

日本公债收益率图表 tmsnrt.rs/1RieEON

(完)