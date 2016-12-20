日本央行决议维持政策不变 上调对经济的评估

路透东京12月20日 - 日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

由于新兴亚洲需求及制造业产出回升，央行调高对经济的评估，表明相信经济正迈向稳定复苏。

“日本经济延续温和复苏的趋势，”央行在政策决议声明中称。央行同时指出，出口及产出正在回升，对其看法更加乐观。

日本央行一如外界普遍预期，继续承诺将引导短期利率保持在负0.10%，以及10年期公债收益率维持在零水准附近。

在11月1日的上次会议上，该央行表示经济趋向温和复苏，但新兴市场需求放缓令出口与经济产出承压。

金融市场的关注焦点在于，日本央行总裁黑田东彦在会后记者会上，将对近期收益率的上升有何说法。

日本长期利率已与全球公债收益率连袂走升，因市场预期美国利率将稳定调升，且认为总统当选人特朗普的政策将会刺激通胀。

该走势考验了日本央行将10年期政府公债收益率抑制在零水准目标附近的决心。

这进而让一些市场人士预期，日本央行可能最早明年上调10年期日本公债收益率目标。该公债收益率上周曾短暂触及0.1%。

尽管近期日圆贬值令出口反弹的预期升温，但日本央行官员对前景并非高枕无忧，因为特朗普对美元续涨所发出的任何警告，都可能逆转向好的市场情势。

因此黑田东彦可能会重申经济与物价前景的风险偏向下行。

在日本央行9月调整政策框架，使其更适合于长期抗击通缩后，市场对进一步货币宽松的预期已经消退。

但在通胀率总是达不到2%目标的情况下，日本央行并不急于调高10年期日债收益率的目标，并将这样的调整视为长期选项。

不过消息人士对路透表示，日本央行对于讨论这类想法的态度已更加开放，若长期利率反映经济明显改善并持续上升，该行也可能考虑最早在明年就调升这一收益率目标。

日本通缩图表： tmsnrt.rs/28KmQnX

日债收益率图表： tmsnrt.rs/1RieEON

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