日本央行副总裁岩田规久男称目前没有必要升息

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透日本青森6月22日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四驳斥了有必要尽快升息的言论，强调由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽松政策的支持。
他认为，日本的低通胀预期，意味着短期实质利率仍然高于美国。实质利率是以名义利率减去通胀率预期计算而得到。
“绝对不需要现在升息以及减弱货币宽松力度，相对美国的政策而言，日本的宽松力度并没有那么大，”他在日本北部青森县对当地企业领袖讲话时称。
在实施三年的大规模资产购买未能推升通胀后，日本央行于去年将政策重点转向遏制长期利率方面。(完)
(编译 郑茵/徐文焰；审校 戴素萍/王丽鑫)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。