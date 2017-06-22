日本央行副总裁岩田规久男称目前没有必要升息

路透日本青森6月22日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四驳斥了有必要尽快升息的言论，强调由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽松政策的支持。

他认为，日本的低通胀预期，意味着短期实质利率仍然高于美国。实质利率是以名义利率减去通胀率预期计算而得到。

“绝对不需要现在升息以及减弱货币宽松力度，相对美国的政策而言，日本的宽松力度并没有那么大，”他在日本北部青森县对当地企业领袖讲话时称。

在实施三年的大规模资产购买未能推升通胀后，日本央行于去年将政策重点转向遏制长期利率方面。(完)