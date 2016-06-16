日本央行维持货币政策不变 日圆大涨至21个月高点

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月16日 - 日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。
不过日本央行对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。
日本央行公布决定后，日圆兑美元涨逾1%至20个月高点，日股日经指数跌2%。
“近期没有什么经济数据能让日本央行改变它对经济前景的看法。”瑞穗证券资深经济分析师Norio Miyagawa说道。
“不过日圆上涨将加大消费者物价指数(CPI)的下行压力，因此我预期日本央行将会在7月放宽政策，动用目前政策框架中的所有三大工具。”
日本央行仍宣示将以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。同时也维持金融机构存放于日本央行的超额储备利率于负0.1%不变。
日本央行以8-1票数通过维持基础货币目标，以7-2票数维持0.1%负利率不变。
美元兑日圆短暂跌至104.50日圆，创2014年9月以来最低，由于美国短期内升息的预期消退，日本央行按兵不动的决定，加深了美元的下行压力。
**不见美联储伸援**
英国公投可能选择退出欧盟的结果，是日本央行官员最大近忧，因此更有理由按兵不动等到6月23日英国公投之后。
一项路透调查显示，分析师原本就已预期，假设全球市场维持稳定，日本央行在7月28-29日会议放宽政策的机率远远更高。日本央行将在7月会议时发布最新季度经济成长及通胀预测。
日本央行目前处境艰难。尽管激进印钞行动持续将近三年，但由于消费及出口疲软，通胀率已经放缓到停滞局面。
此外，美国短期内升息的预期降温，也让日本央行期望美联储政策帮忙抑制日圆升势的如意算盘落空。
美联储周三维持利率不变，并暗示仍计划2016年升息两次，但美联储表示，经济增速放缓，将拖慢未来几年货币政策收紧步伐。
虽然日本央行总裁黑田东彦宣称，他还有很多进一步宽松政策的弹药，但一些日本央行官员已经公开表示质疑，怀疑日本央行还有多少宽松空间，以及是否能比先前的刺激措施更有效果。(完)
(编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 白云/陈宗琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。