日本央行维持货币政策不变 日圆大涨至21个月高点

路透东京6月16日 - 日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。

不过日本央行对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

日本央行公布决定后，日圆兑美元涨逾1%至20个月高点，日股日经指数跌2%。

“近期没有什么经济数据能让日本央行改变它对经济前景的看法。”瑞穗证券资深经济分析师Norio Miyagawa说道。

“不过日圆上涨将加大消费者物价指数(CPI)的下行压力，因此我预期日本央行将会在7月放宽政策，动用目前政策框架中的所有三大工具。”

日本央行仍宣示将以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。同时也维持金融机构存放于日本央行的超额储备利率于负0.1%不变。

日本央行以8-1票数通过维持基础货币目标，以7-2票数维持0.1%负利率不变。

美元兑日圆短暂跌至104.50日圆，创2014年9月以来最低，由于美国短期内升息的预期消退，日本央行按兵不动的决定，加深了美元的下行压力。

**不见美联储伸援**

英国公投可能选择退出欧盟的结果，是日本央行官员最大近忧，因此更有理由按兵不动等到6月23日英国公投之后。

一项路透调查显示，分析师原本就已预期，假设全球市场维持稳定，日本央行在7月28-29日会议放宽政策的机率远远更高。日本央行将在7月会议时发布最新季度经济成长及通胀预测。

日本央行目前处境艰难。尽管激进印钞行动持续将近三年，但由于消费及出口疲软，通胀率已经放缓到停滞局面。

此外，美国短期内升息的预期降温，也让日本央行期望美联储政策帮忙抑制日圆升势的如意算盘落空。

美联储周三维持利率不变，并暗示仍计划2016年升息两次，但美联储表示，经济增速放缓，将拖慢未来几年货币政策收紧步伐。

虽然日本央行总裁黑田东彦宣称，他还有很多进一步宽松政策的弹药，但一些日本央行官员已经公开表示质疑，怀疑日本央行还有多少宽松空间，以及是否能比先前的刺激措施更有效果。(完)