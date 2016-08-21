日本央行总裁黑田东彦称不排除负利率再往下调--产经新闻

路透东京8月20日 - 日本产经新闻援引日本央行总裁黑田东彦的话称，日本央行不排除将2月推出的负利率再往下调，即使该备受争议的政策未能刺激通胀或经济成长。

黑田东彦在接受日本产经新闻的专访时表示，日本央行的负利率政策尚未达到极限。

“欧洲央行推出的负利率程度要大过日本央行。技术上，这肯定有进一步降息的空间，”黑田东彦对该报表示。

尽管日本央行希望负利率能鼓励银行扩大放款，刺激提高支出和通胀，但这些目标没一个实现。

黑田东彦表示，一旦9月货币政策全面评估的结果出炉，日本央行并将考虑是否调整每年资产购买80万亿日圆的计划。

资产购买是央行2013年推出的“量化质化宽松”计划的基础，旨在达成其2%的通胀目标。然尽管推出积极宽松政策，通胀仍远未达标，经济成长则仍然疲弱。

黑田东彦对该报表示，日本央行计划在9月政策会议的当天公布评估结果。(完)