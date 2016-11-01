日本央行维持政策不变 推迟实现通胀率的时间框架

路透东京11月1日 - 日本央行周二未扩大刺激举措，但将实现2%通胀率目标的时间框架推迟，这暗示其将按兵不动，除非出现严重的市场冲击有可能损及日本脆弱的经济复苏。

日本央行一如广泛预期，将金融机构存放在央行的超额准备金利率维持在负0.1%。

在周二结束的两日会议，日本央行同时维持10年期公债收益率在0%附近的目标不变。

尽管日本央行不再着重于印钞速度，该行仍誓言将持续买进政府公债，使其持仓余额每年以80万亿(兆)日圆速度增加。

在季度预估检讨中，日本央行将2018年3月结束的下一财年核心消费者通胀率预估降至1.5%，7月时预估为1.7%。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会。(完)