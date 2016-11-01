日本央行维持政策不变 推迟实现通胀率的时间框架

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月1日 - 日本央行周二未扩大刺激举措，但将实现2%通胀率目标的时间框架推迟，这暗示其将按兵不动，除非出现严重的市场冲击有可能损及日本脆弱的经济复苏。
日本央行一如广泛预期，将金融机构存放在央行的超额准备金利率维持在负0.1%。
在周二结束的两日会议，日本央行同时维持10年期公债收益率在0%附近的目标不变。
尽管日本央行不再着重于印钞速度，该行仍誓言将持续买进政府公债，使其持仓余额每年以80万亿(兆)日圆速度增加。
在季度预估检讨中，日本央行将2018年3月结束的下一财年核心消费者通胀率预估降至1.5%，7月时预估为1.7%。
日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会。(完)
(编译 李爽/张明钧; 审校 戴素萍/于春红)
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