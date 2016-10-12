日本央行总裁称必要时将再度放宽政策 包括继续降息

路透东京10月12日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，准备好在必要时再次放宽货币政策，包括进一步调降负利率，以刺激低迷的经济和通胀。

黑田东彦在众议院预算委员会发表讲话，他说央行购买政府公债的金额可能围绕80万亿日圆(7,780亿美元)变动，但强调称将继续买入大量公债以影响收益率曲线。

“如果我们判断利大于弊，则准备好再度宽松政策，包括调降短期利率，”黑田东彦对议员们表示。

日本央行上月把政策目标从依赖大量印钞转向利率，因原来的策略未能帮助经济摆脱数十年来的停滞状态。

根据新的“收益率曲线控制”(YCC)框架，日本央行宽松政策的主要方法将是把当前的负利率水平从负0.1%进一步下调，或者调降其10年期日债收益率目标，目前该收益率目标设定在零附近。

部分分析师认为此举是在为央行未来削减庞大资产负债表奠定基础。

黑田东彦周三重申，日本央行将维持目前的购债步伐，并强调根据央行的新政策框架，购债量仍会相当大。

消息人士对路透表示，日本央行将进一步下调负利率，以阻止日圆大幅升值，央行视日圆上涨为刺激通胀与经济成长的阻碍。

约70%接受路透调查的分析师表示，日本央行将于1月的会议或稍晚推出更多刺激举措，与此同时，仅少数分析师预期央行在10月31日-11月1日的会议将进一步放宽政策，央行在是次会议也会公布长期经济增长和通胀预估。(完)