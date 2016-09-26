焦点：日本央行总裁黑田东彦称准备动用所有可能的工具来实现物价目标

路透大阪9月26日 - 日本央行总裁黑田东彦在央行上周大幅调整货币政策后的首次演讲中表示，日本央行准备好使用所有政策工具，以实现2%的通胀率目标。

虽然日本央行将留意超宽松货币政策可能对银行获利的影响，但为了刺激日本经济，如有必要央行将进一步扩大刺激。

“没有比现在更好的时机来彻底摆脱通缩。谈论货币政策的局限根本无济于事，”黑田东彦周一对大阪商界领袖发表演讲时表示。

“货币政策不存在限制，”他说道，“制定货币政策时，日本央行将不断追求创新，面对挑战从不犹豫。”

日本央行上周大幅调整货币政策框架，改为以政府公债收益率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

黑田东彦称，在新的框架下，日本央行实施货币宽松政策的主要方式将是进一步下调当前为负0.1%的利率，或降低10年期公债收益率目标--当前设在零左右。

黑田东彦表示，日本央行的购债步伐将可能变动，具体取决于为实现收益率曲线目标所需购买的公债规模。

但他补充道，购债规模的变动不会影响政策，这浇灭了市场对日本央行正考虑未来缩减资产购买规模的预期。

他表示，如果经济和物价条件证实有必要实施“强大的”货币宽松政策，日本央行或将加大资产购买力度，或加快基础货币扩张速度。

“如果日本央行认为有必要，则准备动用一切可能的政策工具来实现目标，”黑田说。

日本央行周三弃用了此前每年以80万亿日圆扩大基础货币的目标，分析师称此举表明央行认为大规模公债购买计划正在达到极限。

日本央行称，目前将以当前速度购买公债，但警告称只要能达成收益率目标，购债速度未来可能放缓。

与会的数位企业高层对日圆近期升至一个月高点的走势表达不满，称这可能损及他们依赖出口的业务。

黑田表示，他将密切关注日圆涨势对日本经济的影响，并警告称海外不确定性萦绕不去，可能令日本复苏前景暗淡。

“基本上来讲，我们希望看到汇率稳定变动，能反应经济基本面，”黑田说，强调称20国集团(G20)成员国都认为汇率过度波动和无序波动不利经济增长。(完)