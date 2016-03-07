日本央行总裁黑田东彦暗示宽松政策暂时告一段落

路透东京3月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将不会扩大刺激政策。

他还维持对日本经济前景的乐观看法，反驳了认为1月采取的负利率对市场几乎没有什么积极影响的批评之声。

“在其他因素不变的情况下，日圆利率下降及可能进一步放松货币政策会对资产价格产生积极影响，”黑田东彦在一个讨论会上称。“目前，这些积极影响正被全球投资者的过度避险所抵消。”

黑田东彦重申，为使通胀达到2%的目标，若有必要，日本央行已做好再度放宽政策的准备，或通过加速资产购买，或通过将负利率进一步下调来宽松。

但他补充道，当前的负利率通过推低借款成本并推动企业增加投资，将对经济产生“非常强大的”刺激效应。

“现在该是时候仔细观察(负利率政策的)影响将如何扩散到经济中去了，”黑田东彦在被问及日本央行是否准备进一步调降负利率时说。

“安倍经济学”战略高度依赖央行刺激措施去提振经济增长，但安倍周一称，日本央行是自行决定采取的负利率政策，并否认安倍经济学失败，尽管目前日本经济增长率依然很低且通胀疲弱。(完)