焦点：货币政策火力减弱 日本央行政策重点或转向利率

路透东京9月19日 - 日本央行周三可能把负利率作为货币政策的首要重点，加剧了市场的如下担忧，即政策焦点从量化宽松之上的转移揭示出全球央行政策火力正在减弱。

了解央行想法的消息人士称，由于已实施三年的大举印钞举措未能推升通胀率，因此日本央行预计将把政策重点从休克疗法转向对抗通缩的长期战斗。

日本央行自2013年以来推行的“量化质化宽松(QQE)”已成为央行总裁黑田东彦的标志性政策。其目标本来是帮助经济打破停滞局面，并改变家庭的通缩心态。

虽然央行不太可能完全放弃QQE，但政策重点的转变将预示着“震慑”政策的终结。与前几任央行总裁青睐的循序渐进式政策相比，黑田东彦的政策显得独树一帜。

与此同时，全球低增长和低通胀促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)减缓加息进程，欧洲央行也不得不承认，仅靠货币政策，效果有限。

决策者上周对市场可能做出的反应有了些了解。当时投资者抛售较长期债券，因担心日本央行将减缓购债速度。

日本央行在7月28-29日会议上宣布计划在9月进行全面评估，此后超长期日本公债收益率急速上升。

20年期公债收益率在9月14日触及六个月高位0.495%，远高于7月29日所及的0.125%左右。

30年期公债收益率也从7月29日约0.260%水准攀升，到9月14日达到六个月高位0.585%。

日本央行面对的挑战将是如何缩减QQE，同时不会吓得投资者纷纷抛售公债。

“日本央行坚称仍有许多可用工具。但动用这些工具的成本正在增加，而好处却在减少，央行的大规模资产购买措施尤其如此，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。

“进一步下调负利率同样需要付出巨大成本，但从实际出发，这可能是剩下的唯一可用工具。”

日本央行将在9月20-21日的议息会议上对其政策框架进行全面评估，届时将讨论上述调整。美联储也将在9月20-21日召开会议。

**承认失败？**

根据QQE，日本央行以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。分析师称，鉴于央行的巨额资产购买计划逐步吸乾流动性，未来几年日本央行将难以买进足够的债券。

消息人士此前告诉路透，日本央行将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。

在对收益率曲线趋平可能损及金融中介保持警惕的同时，日本央行还将寻求让公债收益率曲线变陡的选项，比如令购债举措更具灵活性。

但日本央行在进行转变时，必须努力不给市场留下其可能收回大规模刺激举措的印象。

消息人士称，日本央行委员会可能考虑进一步加深负利率，以展示维持超宽松货币政策倾向的决心，但分析师对进一步下调利率能否对提振经济增长起到很大作用怀有疑虑。

“任何这种举措都不会对经济有太多正面作用，”NLI基础研究所首席分析师Yasuhide Yajima说，“除非日本央行在降息的同时增加资产购买，否则不会令日圆贬值太多。”

黑田东彦还必须让看法分歧的委员会形成共识。甚至是日本央行委员会内部青睐扩大宽松的委员，也对哪种方法最有效看法不同。有些委员希望转而采取利率目标，但其他委员希望聚焦于扩大资产购买。

“黑田东彦创立了QQE(质化量化宽松)，这是他的标志。如果做出很大变动，那就是承认失败，”一位消息人士称，“黑田东彦担任央行总裁期间，我觉得这不大可能。”

日本对抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)