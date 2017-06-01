日本央行退出刺激政策时不会遭受长期大额损失--委员原田泰

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透日本岐阜6月1日 - 日本央行审议委员原田泰周四称，当最终开始收紧货币政策时，长期来看日本央行不会遭受大额损失。
原田泰称，当日本央行真的收紧政策时，可能采取的措施包括出售债券持仓和上调超额准备金利率，来抽走市场流动性。
“央行当然可能录得亏损，因为在接受低利息的同时却要支付高利息，”原田泰说，并称这样的损失可能是暂时的。
但当通胀加速到足以令日本央行撤走刺激政策时，公债收益率也会升高，他在日本中部的岐阜对商界领袖说。
“长期而言日本央行永远会获利，因央行可用现金和几乎没有成本的活期帐户存款购买高收益公债，”他说道。
“因此，从长远看，日本央行不会有可能很危险的亏损。”
在物价前景方面，原田泰称，随着失业率接近2%，通胀率料将加速上升。
由于民间消费低迷，通胀率目前几乎没有上升，与央行2%的目标相距甚远。
“日本失业率已降至2.8%。如果这种趋势继续，失业率进一步下降，物价无疑会上涨，”他说。
原田泰曾是一名学者，2015年加入日本央行以来，他的投票一直与委员会的多数立场一致。(完)
(编译 艾茂林/侯雪苹；审校 白云/蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。