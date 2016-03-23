日本央行审议委员布野幸利警告新兴市场放缓或不利出口（更新版）

路透日本神户3月23日 - 日本央行审议委员布野幸利周三称，新兴市场需求乏力及金融市场波动可能损及出口和资本支出，暗示如果风险导致疲弱的经济复苏偏离轨道，央行将做好扩大刺激的准备。

他表示，薪资增长也有些疲弱，即便企业获利创纪录，且失业率持续下滑；他强调日本距离达成央行2%的物价目标仍有“一半路程”。

“日本央行准备通过量化、质化宽松以及利率三大政策工具推动货币宽松，”布野周三在神户对企业界领袖讲话时说。

布野是央行政策委员会九名成员中，在1月投票赞成采行负利率政策的委员之一；当时是为了防止外部风险拖慢日本终结通缩的脚步，而采行负利率政策。

曾任丰田汽车(7203.T)高管的布野表示，随着日本汽车制造商将产能转回国内，日本汽车对欧美的出口有所增长。

但他指出，日本的出口增长整体上可能不及预期，因为新兴经济体放缓损及智能手机及其他信息技术(IT)商品的出口。

“我们需要留意，全球金融市场上投资者的避险立场将会对日本的企业信心和资本支出造成何种影响，”他并称。

由于薪资增长迟缓和全球需求低迷打压国内消费和出口，日本经济在2015年第四季出现萎缩。

虽然许多分析师预期日本经济增长在当前季度温和反弹，但全球需求的暗淡前景已经令一些人士预计经济可能再次萎缩，从而陷入技术性衰退。

周三公布的路透调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个月预计也不太可能改变太多，显现出日圆上涨和中国以及新兴市场经济减速正损及出口商。

日本央行上周维持货币政策不变，但对经济给出更为黯淡的看法，这暗示央行准备在必要时推出进一步的刺激措施来重振经济。(完)