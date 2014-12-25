日本央行罕见呼吁政府推进财政改革 维护财政管理信誉（更新版）

路透东京12月25日 - 日本央行11月政策会议记录显示，在扩大刺激政策三周之后，央行政策委员会委员罕见地呼吁政府，应稳步推进改善财政的措施。

11月利率检视会议召开之时，恰逢日本首相安倍晋三宣布推迟原定于明年下半年实施的消费税上调。今年4月首次上调消费税后，日本经济已滑入衰退。

尽管央行总裁黑田东彦呼吁应按计划实施分两步的增税举措，以遏制日本的政府债务，但安倍还是作出了推迟再次增税的决定。日本政府债务规模已达经济总量的两倍，在主要工业国中最高。

“央行委员们重申，维护财政管理的信誉极其重要，出于这个原因，他们希望政府稳步推进旨在建立可持续财政结构的措施，”央行会议记录显示。

根据会议记录，有两名政府代表出席了政策会议，其中一名代表称，政府“很重视”委员们的意见，并“承认政府将努力维护这种公信力”。

在11月18-19日的会议上，日本央行维持货币政策不变。该央行在10月扩大刺激政策规模，以预防油价导致的通胀率下滑，令政府实现2%通胀目标的时间推迟。

日本央行在随后的12月会议上维持货币政策不变，而且决策者希望在今后数月均按兵不动，因出口与经济产出呈现初步的复苏迹象。

但一些分析师预期，如果油价下跌和需求疲软迫使央行下调乐观的物价预估，央行明年1月可能再次采取宽松行动。

在11月的会议上，许多委员对消费者信心恶化表示关切，并警告油价下滑将暂时压制消费物价的上涨。

然而，政策委员会内部对于央行激进的刺激措施的可行性存在很大分歧，黑田东彦如果争取委员会支持其进一步放宽货币政策，可能也不太容易。在10月的政策会议上，九人政策委员会中有四人反对放松政策的决议。

在这四名委员中，三人在11月加入了多数阵营，支持维持刺激政策不变。但会议记录显示，其中一人警告称，央行必须更加警惕与激进的货币宽松政策相伴的各种风险。

“央行大规模购买政府公债导致的长期利率下降，招致通过利率维持财政纪律的机制可能遭到破坏的风险，”会议记录援引该名委员的话表示。

日本央行大规模购买公债，已推动10年期政府公债收益率降至近两年低点0.325%。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 龚芳/王兴亚)

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