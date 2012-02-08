日本央行副总裁呼吁中国进一步放宽资本市场管制

路透东京2月8日电---日本央行副总裁西村清彦周三表示,中国应进一步放宽资本管制,从而深化亚洲金融市场,使其更灵活应付外部冲击时.

西村清彦说道,中国应放开市场自由化,从而更多牵涉日圆和人民币互换的贸易可以绕过美元,降低该地区银行业和企业的汇兑风险.

他在亚洲发展银行研究所(Asian Development Bank Institute)举办的论坛上谈到,"不大幅放宽资本管制,难以想像人民币国际化进程会进一步推进."

"实际上,当前大陆严厉的资本管制愈发阻碍离岸人民币市场的进一步发展."

西村清彦称,若发展出流动性不错的日圆-人民币直接兑换市场,该地区企业交易成本将降低,且受汇市波动的影响减少.

其还称,"所以发展日圆和人民币金融和外汇市场是金融稳定的重要议题,不仅事关日本和中国,更是影响整个亚洲."

西村清彦称,2010年中日之间的贸易额,较2001年扩大2.5倍达至约26.5万亿(兆)日圆(约合3,450亿美元),不过以日圆或人民币结算的贸易额仍少得可怜.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。