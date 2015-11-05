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国际财经 | 2015年 11月 5日 星期四 10:57 BJT

日本央行：担心中国经济放缓冲击 警惕新兴货币疲软--会议记录

路透东京11月5日 - 日本央行周四公布的10月6-7日政策会议记录显示，即使该行并未决议扩大货币刺激措施，很多决策者仍警告新兴经济体持续放缓对可能对出口造成损伤。

会议记录并未显示九名审议委员热烈讨论放松货币政策，很多委员回应总裁黑田东彦的观点，认为扣除能源成本下滑的因素后，通胀率在稳步上升。

不过会议记录显示，他们同意必须警惕新兴市场汇率和股价下滑，以及大宗商品价格疲软问题。

“几位委员称，中国经济前景高度不确定，经济减速时间有可能长于预期，这点值得关注，”会议记录显示。

“一些委员指出向东亚出口下滑...值得担忧，”记录显示。

市场此前普遍猜测，日本央行上月两次议息会议上可能扩张规模巨大的刺激计划，因出口和消费支出疲软有可能将经济拖入衰退。

但在10月6-7日和30日两次会议上，央行都决定不放松政策，寄望日本经济保持温和复苏，帮助带动通胀升向2%的目标。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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