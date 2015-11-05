日本央行：担心中国经济放缓冲击 警惕新兴货币疲软--会议记录

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京11月5日 - 日本央行周四公布的10月6-7日政策会议记录显示，即使该行并未决议扩大货币刺激措施，很多决策者仍警告新兴经济体持续放缓对可能对出口造成损伤。
会议记录并未显示九名审议委员热烈讨论放松货币政策，很多委员回应总裁黑田东彦的观点，认为扣除能源成本下滑的因素后，通胀率在稳步上升。
不过会议记录显示，他们同意必须警惕新兴市场汇率和股价下滑，以及大宗商品价格疲软问题。
“几位委员称，中国经济前景高度不确定，经济减速时间有可能长于预期，这点值得关注，”会议记录显示。
“一些委员指出向东亚出口下滑...值得担忧，”记录显示。
市场此前普遍猜测，日本央行上月两次议息会议上可能扩张规模巨大的刺激计划，因出口和消费支出疲软有可能将经济拖入衰退。
但在10月6-7日和30日两次会议上，央行都决定不放松政策，寄望日本经济保持温和复苏，帮助带动通胀升向2%的目标。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。