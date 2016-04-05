日央行或会在4月会议上讨论放松货币政策的可能性--消息

路透东京4月5日 - 据知情人士透露，日本央行决策者将有可能本月利率检视会中讨论进一步放宽货币政策的可能性，因一连串黯淡的数据威胁到日央行的预想，即温和的经济复苏将推动通胀率加快升向2%目标。

消息人士称，若日本央行果真采取行动，更有可能会是增加资产购买规模，而非降息，因金融机构仍在疲于应对1月推出的负利率政策。

不过在4月27-28日检视会上是否会做出放宽政策的决定，正反两阵营将十分接近，因很多日央行官员对这么快就再次动用有限的政策工具心存忧虑，尤其是负利率举措颇不得民心。

“目前问题是日本央行是否认为1月的举措已经提前遏制了风险，还是认为1月的行动还不够充分。”一熟悉日本央行想法的消息人士说道。(完)