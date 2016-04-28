焦点：日本3月核心CPI创三年来最大降幅 央行决议宣布在即

路透东京4月28日 - 日本3月消费者物价创下三年来最大降幅，并且家庭支出创一年来最快降速，这使得日本央行继续承受出台更多刺激措施的压力。

另外的数据显示，日本工业生产增幅超出预期，劳动力需求升至20年高位，但有关民间消费疲弱的担忧重燃，可能抑制对经济的任何乐观看法。

消息人士此前告诉路透，日本央行可能在周四结束的政策会议上就扩大货币刺激进行讨论，因全球需求低迷打击出口且薪资增长迟缓损及民间消费。

“油价下跌以及疲弱日圆的影响消退，推低了核心CPI，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

“我们预期日本央行今日将宽松政策。从政治方面来看，央行进一步降低负利率也许存在困难，所以我们预计央行将专注于量化宽松，比如增加购买ETF。”

3月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.3%，降幅大于市场预期的0.2%。该指标包含油品，但剔除了价格波动较大的生鲜食品。

这是2013年4月以来的最大降幅，因汽油价格下跌，且耐用品价格以及海外旅游价格上涨放缓。

3月扣除食品与能源价格的核心-核心CPI较上年同期上升0.7%，慢于前一个月的0.8%。

3月家庭支出较上年同期下滑5.3%，因服饰、休闲活动及汽油支出金额下降。此为2015年3月以来最大降幅，市场预估中值为下降4.2%。

3月工业生产较上月增长3.6%，则为一正面迹象，市场预估为增加2.9%。

3月求才求职比升至1.30，表明劳动需求为1991年12月以来最强水准，当时该比率为1.31。

日本央行任何企图掼压已然低落收益率的举动，都可能惹恼金融机构；央行1月决议实施负利率后，这些机构目前仍在调适当中。

部分分析师指出，因此央行若将金融机构部份准备金活期帐户余额利率从目前的负0.1%进一步下调，或对以负利率向银行提供资金可能有困难。(完)