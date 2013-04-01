日央行料设立资产负债表目标 在黑田领导下启动大胆试验

* 央行4月3-4日召开政策会议，料在0330-0530GMT公布决定

* 央行料购买期限更长的公债，提前实施开放式购债行动

* 央行料合并债券购买计划，设立新的目标

* 央行可能不容易达成共识，从而拖延全面调整政策的时间

* 央行总裁黑田东彦料在4月4日0630GMT召开记者会

路透东京3月29日 - 日本央行下周将实施央行历史上最大胆的实验之一，要不遗余力地让经济摆脱20年来的通缩状况和实现物价上涨。它首先将会购买期限更长的公债和设立一个专注于资产负债表规模的新政策目标。

这些举措将有助于央行新任总裁黑田东彦在两年内实现2%的通胀目标，满足市场对于他上任会将改弦易辙的期望。他的前任白川方明的做法是逐步推进，比较谨慎。

“日本央行将在黑田东彦的领导下做出重大的观念转变，”Pimco周五在研究报告中写道。

“日本央行的行动将随观念而改变，预计其政策将更加激进和有试验性，”该报告表示。

熟悉央行想法的消息人士表示，这次为期两天的央行会议将于周四结束，央行可能在会上决定立即开始开放式的资产购买计划，不再等到2014年；同时把债券购买规模从目前的每月大约2万亿日圆(210亿美元)扩大至更高的规模。

消息人士称，央行亦将把宽松货币政策中所购买公债的存续期从目前的最多三年延长到五年或更长时间。

为了澄清资产负债表的扩大程度，央行料将把两个债券购买计划合二为一。其中一个是资产购买计划，是其主要的货币工具；另一个是市场操作，目标是所有期限的公债，但不与货币政策挂钩。

二者合并后，新计划的每月总体购债规模可能充当央行新的宽松货币政策目标。

消息人士表示，央行决策者也将考虑设立另一个目标，衡量通过其资产负债表实现的货币宽松程度，可能使用基础货币或者是央行中的活期存款。

这些措施将支持黑田东彦的承诺：努力全面压低债券收益率，通过大量印钞来影响公众对于未来物价的预期。

**新目标**

把两个购债计划合并后，央行将能够更加容易购买存续期更长的公债，主要是五年和10年，并可以澄清其资产负债表将扩大多少。

但考虑到黑田东彦上周才上任，几乎来不及与其他审议委员进行深入讨论，所以央行下周不一定会决定实施所有上述措施。

他可能不容易让由九人组成的政策委员会达成共识。部分分析师表示，如果不能达成共识，则央行可能暂时只决定购买天期更长的公债和扩大资产购买规模，等4月26日召开下次利率评估会议时再决定全面调整政策框架。

对于黑田东彦上台后日本央行将更加积极购买公债的预期，已把10年期日债收益率压至近10年低点。

分析师指出，虽然央行推出力度超出市场预期的政策存在难度，但只要黑田东彦向市场保证央行将继续扩大刺激措施，日本公债不太可能因失望而下跌。

“黑田东彦似乎擅长与市场沟通，所以我相信他能够维持外界对于央行下周以后会采取更多行动的预期，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。(完)

(编译 张涛; 审校 白云)

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